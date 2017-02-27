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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20562057205820592060>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01

  ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?


Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:08

  ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
РS. Несмотря ни на что продолжаю покупать зелёный и просматриваю на евро.
Ну не верю я не верю!!!

Ну и ладно)))
З.Ы. Результат на табло (с)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10

  lrs7719 написав:
  Andrew_ написав:А есть смысл часть доллара перелить в евро?


EЦБ ставку снизил + будет покупать государственные облигации на 20 миллиардов евро в месяц, начиная с 1 ноября.

Результат прогнозируемый.
Евро на фигуру упал.
P.s. Чуть отыграл - на 75 пипсов - 1,0955.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10

....ЮРИЙ ,ВЫ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ?
ВЕДЬ СУДЯ ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ ....
ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА

По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо, в августе брал на предприятие белор. дизель по 21 с НДС, а были предложения по 20,5.
А вот в последние пару недель цена снова приподнялась, говорят таможня стопорит все
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16

  EvgCapp написав:По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо, в августе брал на предприятие белор. дизель по 21 с НДС, а были предложения по 20,5.
А вот в последние пару недель цена снова приподнялась, говорят таможня стопорит все

Как вариант готовятся к возврату "Укртатнафты" обратно в собственность Коломойского. Либо же Беня расчищает под себя весь топливный рынок страны. Убирают всех других импортеров под предлогом проверок. Ой не к добру это всё... Входить в осень и зиму без достаточных запасов ГСМ, да еще и поля не паханными оставить - это реально жесть! Сейчас остановят все поставки с Запада и из Белоруси, а потом Россия в один не прекрасный момент перекроет и свои. И что делать будем? Кизяками баки заправлять?
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:17

  Vitalych-new написав:
  ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?


Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу

Во втором случае (как я понимаю, за счёт курса), всё равно мы с вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:18

  Investor_33 написав:
  CasinoAA90 написав:Yuri_61
я вышел по 24.9 и зафиксировал убытки около 42 тыс грн.

Как здесь любят говорить "В баксе ничего не потерял" ...(


странно считать прибыль в резаной бумаге. это уровень максимум базарного ФОП.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  EvgCapp написав:По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,

да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:23

  edgar_po написав:
  edgar_po написав:кто в курсе, подскажите график выплат долгов в сентябре

никто не знает, после 13-го есть большие выплаты?


так никто и не ответил. Сдается мне, сегодня был минимум года, так как до конца года больших выплат по долгу не предвидется, в воскресенье-понедельник обнародуют цифру, заложенную в бюджет 2020 года (27,50???) и начнут выполнять бюджет 2019 года путем поднятия курса до следующих пиковых выплат.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ?

Ніколи не помічав за Вами істеричних голосінь. Заспокійтесь, глибоко вдихніть, проаналізуйте без істерики ситуацію. Наприклад по бензину:
Середні ціни на пальне по Українї у жовтні 2018 (грн./літр) Дата А 95+ А 95 А 92 ДП Газ
01.10.2018 Пн 33,42 32,23 31,33 30,03 15,10
02.10.2018 Вт 33,74 32,55 31,55 30,36 15,12
03.10.2018 Ср 33,82 32,60 31,60 30,42 15,15
04.10.2018 Чт 34,18 32,99 31,99 30,84 15,23
05.10.2018 Пт 34,22 33,03 32,03 30,96 15,36
08.10.2018 Пн 34,28 33,08 32,08 31,18 15,47
09.10.2018 Вт 34,29 33,11 32,12 31,22 15,61
10.10.2018 Ср 34,30 33,12 32,13 31,26 15,67
11.10.2018 Чт 34,32 33,15 32,15 31,50 15,72
12.10.2018 Пт 34,33 33,16 32,15 31,75 15,80
16.10.2018 Вт 34,20 33,04 32,04 31,77 15,87
17.10.2018 Ср 34,19 33,02 32,01 31,79 15,92
18.10.2018 Чт 34,16 33,00 31,99 31,84 16,02
19.10.2018 Пт 34,16 33,00 31,99 31,86 16,10
22.10.2018 Пн 34,15 33,00 31,98 31,87 16,17
23.10.2018 Вт 34,15 33,00 31,98 31,95 16,23
24.10.2018 Ср 34,14 32,99 31,98 31,96 16,28
25.10.2018 Чт 34,14 32,99 31,98 31,98 16,28
26.10.2018 Пт 34,14 32,99 31,98 32,20 16,32
29.10.2018 Пн 34,14 32,99 31,98 32,42 16,34
30.10.2018 Вт 34,15 32,99 31,97 32,43 16,38
31.10.2018 Ср 34,15 32,99 31,97 32,44 16,39

без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)

Хтось бачить подорожання проти нинішніх цін? Я ні, лише здешевлення практично пропорційно укріплення курсу гривні.
- Ти сусліка відіш?
- Нєт.
- І я нєт!
- А он єсть!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 12 вер, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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