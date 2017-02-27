Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16

EvgCapp написав: По топливу могу сказать..

летом как раз просели неплохо, в августе брал на предприятие белор. дизель по 21 с НДС, а были предложения по 20,5.

А вот в последние пару недель цена снова приподнялась, говорят таможня стопорит все По топливу могу сказать..летом как раз просели неплохо, в августе брал на предприятие белор. дизель по 21 с НДС, а были предложения по 20,5.А вот в последние пару недель цена снова приподнялась, говорят таможня стопорит все

Как вариант готовятся к возврату "Укртатнафты" обратно в собственность Коломойского. Либо же Беня расчищает под себя весь топливный рынок страны. Убирают всех других импортеров под предлогом проверок. Ой не к добру это всё... Входить в осень и зиму без достаточных запасов ГСМ, да еще и поля не паханными оставить - это реально жесть! Сейчас остановят все поставки с Запада и из Белоруси, а потом Россия в один не прекрасный момент перекроет и свои. И что делать будем? Кизяками баки заправлять?