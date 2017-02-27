Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:01
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:08
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10
Результат прогнозируемый.
Евро на фигуру упал.
P.s. Чуть отыграл - на 75 пипсов - 1,0955.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 вер, 2019 15:12, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:10
....ЮРИЙ ,ВЫ НЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА РАСТУТ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И БЕНЗИН ?
ВЕДЬ СУДЯ ПО ВАШЕЙ ЛОГИКЕ ОНИ ДОЛЖНЫ СНИЖАТЬСЯ ....
ЕСЛИ МОЖНО БЕЗ СЛОВЕСНОГО ПОНОСА
По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо, в августе брал на предприятие белор. дизель по 21 с НДС, а были предложения по 20,5.
А вот в последние пару недель цена снова приподнялась, говорят таможня стопорит все
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:16
Как вариант готовятся к возврату "Укртатнафты" обратно в собственность Коломойского. Либо же Беня расчищает под себя весь топливный рынок страны. Убирают всех других импортеров под предлогом проверок. Ой не к добру это всё... Входить в осень и зиму без достаточных запасов ГСМ, да еще и поля не паханными оставить - это реально жесть! Сейчас остановят все поставки с Запада и из Белоруси, а потом Россия в один не прекрасный момент перекроет и свои. И что делать будем? Кизяками баки заправлять?
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:17
Во втором случае (как я понимаю, за счёт курса), всё равно мы с вами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:18
странно считать прибыль в резаной бумаге. это уровень максимум базарного ФОП.
Бонус к депозиту от минфина с промокодом 2EHKO47
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:23
так никто и не ответил. Сдается мне, сегодня был минимум года, так как до конца года больших выплат по долгу не предвидется, в воскресенье-понедельник обнародуют цифру, заложенную в бюджет 2020 года (27,50???) и начнут выполнять бюджет 2019 года путем поднятия курса до следующих пиковых выплат.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ніколи не помічав за Вами істеричних голосінь. Заспокійтесь, глибоко вдихніть, проаналізуйте без істерики ситуацію. Наприклад по бензину:
Середні ціни на пальне по Українї у жовтні 2018 (грн./літр) Дата А 95+ А 95 А 92 ДП Газ
01.10.2018 Пн 33,42 32,23 31,33 30,03 15,10
02.10.2018 Вт 33,74 32,55 31,55 30,36 15,12
03.10.2018 Ср 33,82 32,60 31,60 30,42 15,15
04.10.2018 Чт 34,18 32,99 31,99 30,84 15,23
05.10.2018 Пт 34,22 33,03 32,03 30,96 15,36
08.10.2018 Пн 34,28 33,08 32,08 31,18 15,47
09.10.2018 Вт 34,29 33,11 32,12 31,22 15,61
10.10.2018 Ср 34,30 33,12 32,13 31,26 15,67
11.10.2018 Чт 34,32 33,15 32,15 31,50 15,72
12.10.2018 Пт 34,33 33,16 32,15 31,75 15,80
16.10.2018 Вт 34,20 33,04 32,04 31,77 15,87
17.10.2018 Ср 34,19 33,02 32,01 31,79 15,92
18.10.2018 Чт 34,16 33,00 31,99 31,84 16,02
19.10.2018 Пт 34,16 33,00 31,99 31,86 16,10
22.10.2018 Пн 34,15 33,00 31,98 31,87 16,17
23.10.2018 Вт 34,15 33,00 31,98 31,95 16,23
24.10.2018 Ср 34,14 32,99 31,98 31,96 16,28
25.10.2018 Чт 34,14 32,99 31,98 31,98 16,28
26.10.2018 Пт 34,14 32,99 31,98 32,20 16,32
29.10.2018 Пн 34,14 32,99 31,98 32,42 16,34
30.10.2018 Вт 34,15 32,99 31,97 32,43 16,38
31.10.2018 Ср 34,15 32,99 31,97 32,44 16,39
без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу)
Хтось бачить подорожання проти нинішніх цін? Я ні, лише здешевлення практично пропорційно укріплення курсу гривні.
- Ти сусліка відіш?
- Нєт.
- І я нєт!
- А он єсть!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 12 вер, 2019 15:30, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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