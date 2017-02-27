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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2057205820592060>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:29

Евро обвалился, есть вести с полей ?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31

  edgar_po написав:
  EvgCapp написав:По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,

да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.


долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:32

Да уж, прошли времена когда Порошенко за курсом следил, шоколадки ведь на экспорт нужно отправлять. А сейчас тоска и для экспортеров тоже. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:34

  Petro2004 написав:
  edgar_po написав:
  EvgCapp написав:По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,

да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.


долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.

viewtopic.php?p=4745698#p4745698
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:35

  ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
РS. Несмотря ни на что продолжаю покупать зелёный и просматриваю на евро.
Ну не верю я не верю!!!

долго нам всем походу усредняться
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:54

  ЛАД написав:
  Vitalych-new написав:
  ihorsic написав:Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?


Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу

Во втором случае (как я понимаю, за счёт курса), всё равно мы с вами.


нет, в этом случае только гривнепатриоты
и кинуть можно не только задрав курс 8)
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:54

  Василь-Рівне написав:
  Petro2004 написав:
  edgar_po написав:да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.


долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.

viewtopic.php?p=4745698#p4745698


навіщо дивитись на ціни 2018? я кажу, що доллар з початку року (28) впав до (25), а за цей період А-95 в ціні не змінився! я що в січні 2019, що у вересні 2019 заправляюсь по 26 грн/л.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:56

  Petro2004 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!


я сегодня смотрел цены на путёвки в Египет - эти красавцы считают сегодня кто по 26,12, кто по 26,18 :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:58

  proftpd66 написав:Евро обвалился, есть вести с полей ?


ЕЦБ снизил значение ставки по депозитным средствам в еврозоне до –0,5% (до сегодня было -0,4%).
Только на данный момент евро уже отскочил и опять в районе 1.103 (после оглашения решения по ставке упал до 1.093)
anton85
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