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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:29
Евро обвалился, есть вести с полей ?
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proftpd66
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:31
edgar_po написав: EvgCapp написав:
По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,
да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.
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Petro2004
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:32
Да уж, прошли времена когда Порошенко за курсом следил, шоколадки ведь на экспорт нужно отправлять. А сейчас тоска и для экспортеров тоже.
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andrein
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:34
viewtopic.php?p=4745698#p4745698
Petro2004 написав: edgar_po написав: EvgCapp написав:
По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,
да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:35
ihorsic написав:
Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
РS. Несмотря ни на что продолжаю покупать зелёный и просматриваю на евро.
Ну не верю я не верю!!!
долго нам всем походу усредняться
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Andrew_
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:47
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Petro2004
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:54
ЛАД написав: Vitalych-new написав: ihorsic написав:
Если честно то я просто в шоке от гривнеукрепежа! Остаётся два вопроса кто и когда за это все заплатит?
Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу
Во втором случае (как я понимаю, за счёт курса), всё равно мы с вами.
нет, в этом случае только гривнепатриоты
и кинуть можно не только задрав курс
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Vitalych-new
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:54
Василь-Рівне написав:
viewtopic.php?p=4745698#p4745698
Petro2004 написав: edgar_po написав:
да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
долар впав з 28 до 25, а ціна на пальне - не падає.
навіщо дивитись на ціни 2018? я кажу, що доллар з початку року (28) впав до (25), а за цей період А-95 в ціні не змінився! я що в січні 2019, що у вересні 2019 заправляюсь по 26 грн/л.
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Petro2004
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:56
Petro2004 написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
я сегодня смотрел цены на путёвки в Египет - эти красавцы считают сегодня кто по 26,12, кто по 26,18
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Додано: Чет 12 вер, 2019 15:58
proftpd66 написав:
Евро обвалился, есть вести с полей ?
ЕЦБ снизил значение ставки по депозитным средствам в еврозоне до –0,5% (до сегодня было -0,4%).
Только на данный момент евро уже отскочил и опять в районе 1.103 (после оглашения решения по ставке упал до 1.093)
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