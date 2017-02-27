Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59
Додано: Чет 12 вер, 2019 16:04
Поймите, что баксолюбителям и баксодержателям в принципе достаточно фиолетово какой курс гривни (если это только не спекуль играющий на курсах).
Так же как плевать на курс гузинского лари, аргентинского песо, вьетнамского донга или монгольского тугрика.
Баксолюбитель уже в баксе. И ему уже не нужно каждое утро спросонья в первую очередь бежать и проверять - не натворили ли власти чего такого что обесценит его накопления в 2-3-4 раза.
Теперь уже точно не вернусь
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|