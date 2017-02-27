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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2057205820592060

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59

  Petro2004 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:04

  Yuri_61 написав:Ну всё. Пробили дно.
Идём к 24 потом на 22

песец как печалька для баксолюбителей


Поймите, что баксолюбителям и баксодержателям в принципе достаточно фиолетово какой курс гривни (если это только не спекуль играющий на курсах).

Так же как плевать на курс гузинского лари, аргентинского песо, вьетнамского донга или монгольского тугрика.
Баксолюбитель уже в баксе. И ему уже не нужно каждое утро спросонья в первую очередь бежать и проверять - не натворили ли власти чего такого что обесценит его накопления в 2-3-4 раза.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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  #<1 ... 2057205820592060
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