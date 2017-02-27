Итак, ЕЦБ решил следующее:



1. Снизить депозитную ставку на 10 б.п. до минус 0,5%. Остальные ставки, рефинансирования и маржинальная, остаются без изменений – 0% и 0.25%.



2. Изменить так называемый forward guidance и привязать изменение ставки к уровню инфляции в 2%.



3. Запустить программу количественного смягчения QE размером 20 млрд евро, причем программа действует бессрочно, пока не будут достигнуты цели по инфляции.



4. Модифицировать программу долгосрочного рефинансирования TLTRO3. Фактически речь идет о снижении уровня ставок по этой программе до среднерыночных.



5. Установить two-tier system по операциям с избыточными резервами. Речь идет о том, чтобы некоторые банки не получали убытки от отрицательной депозитной ставки ЕЦБ, для них будут разработаны специальные условия.



Таким образом, в ЕЦБ снова победили сторонники активного стимулирования, группа Марио Драги. Мнение Й.Вайдмана из Бундесбанка, руководителей ЦБ Нидерландов и Австрии, которые были против отрицательных ставок и программы количественного смягчения, проигнорировали. Видимо, других методов поддержать падающую экономику Еврозоны пока не придумали.



На решения ЕЦБ сразу же отреагировал президент США Дональд Трамп. Он обвинил ЕЦБ в том, что они специально обрушили курс евро, который после этих решений упал на 1%. Традиционно Трамп «прошелся» по ФРС, заявив, что они бездействуют в то время, когда остальные стимулируют. Надо сказать, что на следующей неделе состоится заседание ФРС, и после масштабного стимулирования ЕЦБ у них не остается вариантов, кроме снижения ставки и мягкого заявления. Похоже, остановить тренд синхронного монетарного стимулирования уже никто не сможет.