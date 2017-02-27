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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 15:59
Petro2004 написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:04
Yuri_61 написав:
Ну всё. Пробили дно.
Идём к 24 потом на 22
песец как печалька для баксолюбителей
Поймите, что баксолюбителям и баксодержателям в принципе достаточно фиолетово какой курс гривни (если это только не спекуль играющий на курсах).
Так же как плевать на курс гузинского лари, аргентинского песо, вьетнамского донга или монгольского тугрика.
Баксолюбитель уже в баксе. И ему уже не нужно каждое утро спросонья в первую очередь бежать и проверять - не натворили ли власти чего такого что обесценит его накопления в 2-3-4 раза.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:12
Vitalych-new написав: ЛАД написав: Vitalych-new написав:
.....
Либо мы с вами (из бюджета вынут и отдадут эти невменяемые суммы %% по гривнеоблигациям), либо таки кинут этих "инвесторов". Третьего я не вижу
Во втором случае (как я понимаю, за счёт курса), всё равно мы с вами.
нет, в этом случае только гривнепатриоты
и кинуть можно не только задрав курс
Не только гривнепатриоты. От падения экономики при девале страдают все. Хотя гривнепатриоты сильнее.
Просто кидок (не за счёт курса - дефолт?) даже рассматривать не хочу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:13
Petro2004 написав:
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:17
delete
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 12 вер, 2019 16:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:28
Налик не успевает так быстро падать
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:31
osafly
в Сентрябре. Какого числа?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 16:34
Итак, ЕЦБ решил следующее:
1. Снизить депозитную ставку на 10 б.п. до минус 0,5%. Остальные ставки, рефинансирования и маржинальная, остаются без изменений – 0% и 0.25%.
2. Изменить так называемый forward guidance и привязать изменение ставки к уровню инфляции в 2%.
3. Запустить программу количественного смягчения QE размером 20 млрд евро, причем программа действует бессрочно, пока не будут достигнуты цели по инфляции.
4. Модифицировать программу долгосрочного рефинансирования TLTRO3. Фактически речь идет о снижении уровня ставок по этой программе до среднерыночных.
5. Установить two-tier system по операциям с избыточными резервами. Речь идет о том, чтобы некоторые банки не получали убытки от отрицательной депозитной ставки ЕЦБ, для них будут разработаны специальные условия.
Таким образом, в ЕЦБ снова победили сторонники активного стимулирования, группа Марио Драги. Мнение Й.Вайдмана из Бундесбанка, руководителей ЦБ Нидерландов и Австрии, которые были против отрицательных ставок и программы количественного смягчения, проигнорировали. Видимо, других методов поддержать падающую экономику Еврозоны пока не придумали.
На решения ЕЦБ сразу же отреагировал президент США Дональд Трамп. Он обвинил ЕЦБ в том, что они специально обрушили курс евро, который после этих решений упал на 1%. Традиционно Трамп «прошелся» по ФРС, заявив, что они бездействуют в то время, когда остальные стимулируют. Надо сказать, что на следующей неделе состоится заседание ФРС, и после масштабного стимулирования ЕЦБ у них не остается вариантов, кроме снижения ставки и мягкого заявления. Похоже, остановить тренд синхронного монетарного стимулирования уже никто не сможет.
Живите своим умом!
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