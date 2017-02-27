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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2058205920602061

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 347
вище 25.65
47%
162
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 16:56

Сегодня ПДВ налили на 421 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:17

Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций

Уже 1612
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35120
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3411 раз.
Подякували: 7373 раз.
 
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32
7
2
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 17:34

Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы:
* 174 миллиарда в гривне, под 17.9%;
* 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%;
* 190 миллионов в евро, под 4.6%.

Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.
andrein
 
Повідомлень: 311
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