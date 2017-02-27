|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:17
Палладий , абсолютный исторический рекорд сегодня - 1609 дол/100 троицких унций
Уже 1612
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 вер, 2019 17:34
Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы:
* 174 миллиарда в гривне, под 17.9%;
* 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%;
* 190 миллионов в евро, под 4.6%.
Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.
|