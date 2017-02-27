Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы: * 174 миллиарда в гривне, под 17.9%; * 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%; * 190 миллионов в евро, под 4.6%.
Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.
В относительном выражении прирост средней долларовой зарплаты в Украине — 22,2%. Это намного больше, чем в соседних странах. Июльская средняя зарплата в Украине выросла за год в относительном выражении — на 28,5%. При этом в гривне она выросла на 19,6%, остальные проценты добавила ревальвация гривни к доллару.
сравнение зарплат за II квартал по странам СНГ - по размеру и динамике
EvgCapp написав:По топливу могу сказать.. летом как раз просели неплохо,
да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
цена на стеллах такая какую народ готов платить при существующей модели потребления (вы не станете потреблять соли больше, даже если она подешевеет в разы). Снизить цены на топливо можно если сократить его потребление, тогда сработает фактор выросшей конкуренции за покупателя, кто не снизит цену тот проиграет. Если снизить цену "от балды" это принесет только снижение прибыли трейдеров.
andrein написав:Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы: * 174 миллиарда в гривне, под 17.9%; * 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%; * 190 миллионов в евро, под 4.6%.
Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.
При таких темпах заимствований за 2019 получим 235-250 млрд. грн. в ОВГЗ. То есть рост пирамиды почти в 4 раза за год! Вот это уже не просто жесть, а реальная жесть. Теперь я понимаю главу офиса президента Богдана, обмолвившегося недавно "Работаем до Нового года, и всё". Вопрос уже не в том, до какой отметки будут валить курс доллара, а когда эти товарищи начнут делать ноги. После этого уже будет не важно, с какой точки полетим вверх.
Мысль вслух: может сейчас набирают усиленно долги, чтобы потом просто отдать землю за эти самые долги? Тогда уже вопрос, кто является этим донором валюты, совсем не праздный. Люди конкретно заливают под конкретную цель.
andrein написав:Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы: * 174 миллиарда в гривне, под 17.9%; * 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%; * 190 миллионов в евро, под 4.6%.
Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.
При таких темпах заимствований за 2019 получим 235-250 млрд. грн. в ОВГЗ. То есть рост пирамиды почти в 4 раза за год! Вот это уже не просто жесть, а реальная жесть. Теперь я понимаю главу офиса президента Богдана, обмолвившегося недавно "Работаем до Нового года, и всё". Вопрос уже не в том, до какой отметки будут валить курс доллара, а когда эти товарищи начнут делать ноги. После этого уже будет не важно, с какой точки полетим вверх.
Мысль вслух: может сейчас набирают усиленно долги, чтобы потом просто отдать землю за эти самые долги? Тогда уже вопрос, кто является этим донором валюты, совсем не праздный. Люди конкретно заливают под конкретную цель.
Владельцы капиталов всегда найдут как пристроить деньги под хороший процент. Не хотят ( или не могут уже) люди брать кредиты под ипотеку,автомобили и прочее, не беда, для этого есть государства и правительства, они возьмут, и отдадут потом собрав с населения. А те правительства что не идут на поводу у банкиров, так там мало демократии.
andrein написав:Владельцы капиталов всегда найдут как пристроить деньги под хороший процент. Не хотят ( или не могут уже) люди брать кредиты под ипотеку,автомобили и прочее, не беда, для этого есть государства и правительства, они возьмут, и отдадут потом собрав с населения.
Это всё так теоретически. А я говорю про практическую сторону вопроса. Тут льют валюту в ОВГЗ не только ради процентов. Думаете эти самые владельцы крупных капиталов не просчитывают риски и не видят, как экономика Украины стремительно катится в яму из-за такой выкачки денежных гривневых ресурсов? И если с валютными заимствованиями еще как-то понятно, там процент небольшой и его можно перекрыть из ЗВР, то гривневые ресурсы прямиком уходят из реальной экономики страны. Выкачано 174 миллиарда! Да, формально эти деньги продолжают крутиться внутри страны после покупки ОВГЗ. Но они уже не в бизнесе или производстве. Вопрос - куда же реально уходит вся эта гривневая масса? Похоже придумана новая схема "пылесоса", причем круче, чем была при Янеке. Деньги из реальной экономики переходят куда-то в отстойник до часа "Ч". Вопрос на засыпку: кто и для чего аккумулирует такую огромную сумму в гривне?
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.