Додано: Чет 12 вер, 2019 18:04

andrein написав: Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы:

* 174 миллиарда в гривне, под 17.9%;

* 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%;

* 190 миллионов в евро, под 4.6%.



Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро. Минфин украины похвалился отчитался: за январь-август 2019 года на аукционах по размещению ОВГЗ было получено долгов на суммы:* 174 миллиарда в гривне, под 17.9%;* 3 миллиарда в долларах США, под 6.3%;* 190 миллионов в евро, под 4.6%.Для сравнения: за весь 2018 году с продажи ОВГЗ было получено 65,128 млрд грн, 3,478 млрд долл. и 503 млн евро.

При таких темпах заимствований за 2019 получим 235-250 млрд. грн. в ОВГЗ. То есть рост пирамиды почти в 4 раза за год! Вот это уже не просто жесть, а реальная жесть. Теперь я понимаю главу офиса президента Богдана, обмолвившегося недавно "Работаем до Нового года, и всё". Вопрос уже не в том, до какой отметки будут валить курс доллара, а когда эти товарищи начнут делать ноги. После этого уже будет не важно, с какой точки полетим вверх.Мысль вслух: может сейчас набирают усиленно долги, чтобы потом просто отдать землю за эти самые долги? Тогда уже вопрос, кто является этим донором валюты, совсем не праздный. Люди конкретно заливают под конкретную цель.