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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2059206020612062

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 348
вище 25.65
47%
163
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
86
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:38

евро уже почти 1.1 :)

если ФРС снизит до 0%, то может 1.6 будет
думаю ФРС снизит на 0-0.25% и будет без изменений

ЗЫ: Хочется отступить лирически:
1) могу сказать что в Европе проблема что есть НДС, а в США нету и товары и продукты очень дешевые. Главное товары.
2) А в США нету пособия по безработице и граждане США должны ходить босиком как наши люди в СССР, но зато считать себя сверхдержавой. А тем временем в Европе гивно-социализм. А в Китае вообще пенсии отменили. В Германии строиться какой-то коммунизм не понятный.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54

  orest написав:холява Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний. І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.

Сибарит забув смайлик поставити.

Перепрошую, помилився мало бути 0,01, тобто діапазон 1,09-1,11 В якому сьогодні і політали, на здивування "аналітикам". :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54

  zzzzzz написав:Налик не успевает так быстро падать
Киев 79/83

Как стали бы ДС наличный рынок сдержанно относится к авантюрам межбанка ставя во главу угла ликвидность....
lrs7719
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  #<1 ... 2059206020612062
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