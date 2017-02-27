|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:38
евро уже почти 1.1
если ФРС снизит до 0%, то может 1.6 будет
думаю ФРС снизит на 0-0.25% и будет без изменений
ЗЫ: Хочется отступить лирически:
1) могу сказать что в Европе проблема что есть НДС, а в США нету и товары и продукты очень дешевые. Главное товары.
2) А в США нету пособия по безработице и граждане США должны ходить босиком как наши люди в СССР, но зато считать себя сверхдержавой. А тем временем в Европе гивно-социализм. А в Китае вообще пенсии отменили. В Германии строиться какой-то коммунизм не понятный.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1117
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
orest написав:холява
Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний.
І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.Сибарит
забув смайлик поставити.
Перепрошую, помилився мало бути 0,01, тобто діапазон 1,09-1,11 В якому сьогодні і політали, на здивування "аналітикам".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3356
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 1772 раз.
- Подякували: 2666 раз.
-
- Профіль
-
2
4
11
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
zzzzzz написав:
Налик не успевает так быстро падать
Киев 79/83
Как стали бы ДС наличный рынок сдержанно относится к авантюрам межбанка ставя во главу угла ликвидность....
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1559
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|6697
|1453111
|
Чет 12 вер, 2019 16:26
ЛОБ
|
|15705
|1875300
|
|
|199
|16988
|
|