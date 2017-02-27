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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 18:38
евро уже почти 1.1
если ФРС снизит до 0%, то может 1.6 будет
думаю ФРС снизит на 0-0.25% и будет без изменений
ЗЫ: Хочется отступить лирически:
1) могу сказать что в Европе проблема что есть НДС, а в США нету и товары и продукты очень дешевые. Главное товары.
2) А в США нету пособия по безработице и граждане США должны ходить босиком как наши люди в СССР, но зато считать себя сверхдержавой. А тем временем в Европе гивно-социализм. А в Китае вообще пенсии отменили. В Германии строиться какой-то коммунизм не понятный.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
orest написав:холява
Я писав кілька дописів розгорнутих по євро тут. Знайти їх не важко. Коротко, якщо цікаво:
- епоха 1,2+ в далекому минулому. Такі рівні були тоді, коли ЄС формувалася і поповнювалася новими членами (ринки і дешева робоча сила).
- в теперішній економічній ситуації Берліну вигідний дорогий євро, решті, особливо переферії, навіть паритет. Реальний діапазон 1,08-1,18
- зараз курс євро і ціна нафти-газу - величина політична і Берлін регулярно луплять тим курсом, як собак Павлова струмом. В теперішній ситуації 1,1 плюс мінус 0,1 оптимальний.
І жодних змін не передбачається.
Слідкувати треба за газовими переговорами ЄС-Україна-кремль і долею північних потоків. Рішення по позову Польщі - сигнал, що Берлін відкоригував позицію. Можуть бути зрушення.Сибарит
забув смайлик поставити.
Перепрошую, помилився мало бути 0,01, тобто діапазон 1,09-1,11 В якому сьогодні і політали, на здивування "аналітикам".
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 18:54
zzzzzz написав:
Налик не успевает так быстро падать
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Как стали бы ДС наличный рынок сдержанно относится к авантюрам межбанка ставя во главу угла ликвидность....
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Додано: Чет 12 вер, 2019 19:22
yuri_m написав:
Вопрос на засыпку: кто и для чего аккумулирует такую огромную сумму в гривне?
скупают дешевый доллар чтобы попизже продать дорого, вернуть кредиты с % и получить проффит на курсовой разнице.
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vitaliian
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Додано: Чет 12 вер, 2019 19:42
vitaliian написав:
скупают дешевый доллар чтобы попизже продать дорого, вернуть кредиты с % и получить проффит на курсовой разнице.
- Ты где деньги берешь?
- В тумбочке.
- А в тумбочку кто кладет?
- Я!
- А ты где берешь?
- В тумбочке.
-....
Так по-вашему?
Чтобы скупить дешевый доллар, нужна гривна. Чтобы взять гривну с рынка, выпускают ОВГЗ и продают за гривны. За полученные гривны покупается доллар, сливаемый иностранцами. Вот только забранная из экономики гривна после покупки ОВГЗ должна снова вернуться в экономику. А этого нет! Вопрос: куда девается вся эта огромная масса гривны? Куплено ОВГЗ на 174 миллиарда - значит эта сумма должна возвратиться в реальный сектор , но денежная масса в стране почему-то усыхает быстрыми темпами. Бюджетные расходы режут, но при этом всё равно денег в обороте больше не становится. Выходит в бюджете сейчас такая огромная дыра, что даже взятые с рынка 174 млрд. грн. не могут её заткнуть! Прелестно... Ну тогда давайте дальше рассказывайте мне про доллар "па 20" и "па 18".
Есть еще конечно вариант, что НБУ тупо хомячит гривны от продажи ОВГЗ. Выпустили ОВГЗ, под них с рынка изъяли гривну после слива валюты, за эту гривну купили ОВГЗ, а потом НБУ за вырученную гривну покупает дешевый доллар. Вот только ни фига тут не стыкуется! Сколько валюты НБУ купил с начала года в ЗВР? А если считать по ОВГЗ, то должно быть где-то 6.5 млрд. долларов. Выходит где-то ухнула в "черную дыру" очень круглая сумма!
Востаннє редагувалось yuri_m
в Чет 12 вер, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 19:50
yuri_m написав:
то гривневые ресурсы прямиком уходят из реальной экономики страны. Выкачано 174 миллиарда! Да, формально эти деньги продолжают крутиться внутри страны после покупки ОВГЗ. Но они уже не в бизнесе или производстве. Вопрос - куда же реально уходит вся эта гривневая масса?
Детективна історія... Може, гроші в пачках в тумбочках в кабінетах в Мінфіні?
А, може, йдуть на фінансування дефіциту бюджету...
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Додано: Чет 12 вер, 2019 19:56
centurionus написав:
Детективна історія... Може, гроші в пачках в тумбочках в кабінетах в Мінфіні?
А, може, йдуть на фінансування дефіциту бюджету...
Похоже на то. Выше уже написал, что если бы вся выручка от ОВГЗ шла только на пополнение ЗВР долларами, то купили бы около 6.5 млрд. баксов. А по отчетам НБУ показано только 1.5 млрд. или около того, точно не помню. Выходит в районе 125-130 млрд. грн пошло на покрытие дефицита бюджета. И это по состоянию на август! В 2018 за весь год был такой дефицит бюджета. Новая метла метёт по новому? Тогда не удивительно, что ВР начала с законов не о стимулировании бизнеса, а с ужесточения налогов. Бабло нужно содрать, побольше и побыстрее!
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:03
yuri_m написав: centurionus написав:
Детективна історія... Може, гроші в пачках в тумбочках в кабінетах в Мінфіні?
А, може, йдуть на фінансування дефіциту бюджету...
Похоже на то. Выше уже написал, что если бы вся выручка от ОВГЗ шла только на пополнение ЗВР долларами, то купили бы около 6.5 млрд. баксов. А по отчетам НБУ показано только 1.5 млрд. или около того, точно не помню. Выходит в районе 125-130 млрд. грн пошло на покрытие дефицита бюджета. И это по состоянию на август! В 2018 за весь год был такой дефицит бюджета. Новая метла метёт по новому?
Цікаво, хто "реальні" покупці ОВДП...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:05
yuri_m написав:
Чтобы скупить дешевый доллар, нужна гривна. Чтобы взять гривну с рынка, выпускают ОВГЗ и продают за гривны. За полученные гривны покупается доллар, сливаемый иностранцами. Вот только забранная из экономики гривна после покупки ОВГЗ должна снова вернуться в экономику. А этого нет! Вопрос: куда девается вся эта огромная масса гривны?
На гривні скуповується долар і повертаються внутрішні і зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно.
Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація?
Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".
Востаннє редагувалось lapay
в Чет 12 вер, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 20:15
vitaliian написав: edgar_po написав: EvgCapp написав:
По топливу могу сказать..
летом как раз просели неплохо,
да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
цена на стеллах такая какую народ готов платить при существующей модели потребления (вы не станете потреблять соли больше, даже если она подешевеет в разы). Снизить цены на топливо можно если сократить его потребление, тогда сработает фактор выросшей конкуренции за покупателя, кто не снизит цену тот проиграет. Если снизить цену "от балды" это принесет только снижение прибыли трейдеров.
даже если на стеллах будет 100 грн/л и вам просто необходимо ехать, вы купите, ну может пойдете пешком. Есть эластичный спрос, есть неэластичный. И сколько бы не поставили ценники на хлеб, молоко, сахар, соль, с некоторыми оговорками сюда можно и отнести и все виды топлив, потребитель будет приобретать этот товар. Эти ценники должны жестко и жестоко контролироваться государством. Насколько пишут, маржа поставщиков в цене топлива на уровне 10-15%, остальное (акцизы, налоги и прочее) регулируется государством. Обсуждение этого вопроса - ни о чем...Предлагаю прекратить, все равно цены в магазинах и стеллах не падают в зависимости от курса, только когда растут - говорят что виноват курс...
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