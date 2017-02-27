yuri_m написав:Чтобы скупить дешевый доллар, нужна гривна. Чтобы взять гривну с рынка, выпускают ОВГЗ и продают за гривны. За полученные гривны покупается доллар, сливаемый иностранцами. Вот только забранная из экономики гривна после покупки ОВГЗ должна снова вернуться в экономику. А этого нет! Вопрос: куда девается вся эта огромная масса гривны?
На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація? Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".
инфляция не "связывается" с ставкой? Инфляция заявленная маленькая, а реальная Охрименко говорил 20% еще давно, а сейчас гастеры будут завозить по 20-40млрд в год и инфляция гривны может быть 25-35%
lapay написав:На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація? Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".
В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка. Часть внешних долгов погасили - это хорошо. Но при этом почти убили собственную экономику, высосав из нее оборотные средства. Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта. Часть отдали за долги, и немного еще осталось в ЗВР. А теперь самое вкусное. Валюта ушла из страны, и эти 150 млрд. грн. уже ничем не обеспечены! Т.е. под них у НБУ уже нет валюты. А по ОВГЗ, напомню, надо выплатить 17-18% годовых. И где теперь брать эту сумму? Да еще и с процентами! Выход один - печатать, печатать, и еще раз печатать... Что будет с курсом надеюсь всем понятно? Или действовать комплексно - печатать гривну, кошмарить бизнес, и наращивать пирамиду ОВГЗ. Оба этих варианта ничем хорошим не закончатся. В первом случае курс сразу полетит вверх. Во втором это будет более плавно, но тогда экономика загнется очень быстро, и в итоге курс всё равно быстро полетит вверх.
Востаннє редагувалось yuri_m в Чет 12 вер, 2019 20:38, всього редагувалось 1 раз.
edgar_po написав:да непонятно с ценами. кстати сегодня приближаемся к минимуму года (который был в начале августа) по формуле $*Brent, а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
цена на стеллах такая какую народ готов платить при существующей модели потребления (вы не станете потреблять соли больше, даже если она подешевеет в разы). Снизить цены на топливо можно если сократить его потребление, тогда сработает фактор выросшей конкуренции за покупателя, кто не снизит цену тот проиграет. Если снизить цену "от балды" это принесет только снижение прибыли трейдеров.
даже если на стеллах будет 100 грн/л и вам просто необходимо ехать, вы купите, ну может пойдете пешком. Есть эластичный спрос, есть неэластичный. И сколько бы не поставили ценники на хлеб, молоко, сахар, соль, с некоторыми оговорками сюда можно и отнести и все виды топлив, потребитель будет приобретать этот товар. Эти ценники должны жестко и жестоко контролироваться государством. Насколько пишут, маржа поставщиков в цене топлива на уровне 10-15%, остальное (акцизы, налоги и прочее) регулируется государством. Обсуждение этого вопроса - ни о чем...Предлагаю прекратить, все равно цены в магазинах и стеллах не падают в зависимости от курса, только когда растут - говорят что виноват курс...
1. Регулируемая цена неизбежно приводил либо к дефициту, либо к необоснованному удорожанию. Не знаю примеров, чтобы государство было способно гибко поддерживать золотую середину. 2. Топливо дешевеет настолько очевидно, что даже неудобно обсуждать.
EvgCapp написав: а цены неподвижны...Все-таки не верят в укрепление родимой гривны.
Конечно не будут верить, когда такое дерганное падение курса, и в любой момент может быть рост на 50-70 коп за день и переход чела в статус лоха. Если б был бы хотя-бы какой-то более менее длительный период "утряски"-боковичок курса например на 27, или 26 где-то. А потом плавное снижение - то тут можно было бы поверить в будущую крепость гривни и в серьезность такого "таргетирования инфляции" и соответственно производителям/торговцам планомерно снижать цены. А то что происходит сейчас - это полный непрогнозируемый и неадекватный трэш и плане курса, и в плане цен. Выгода фактически только у валютных инсайдеров и валютчиков в кэдах, работающих по принципу "сегодня продал-завтра-послезавтра откуплю назад". Ну и гривнедепозитчиков, которые благодаря срокам имеют счастье фиксироваться последние пару месяцев.
yuri_m написав:Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта.
Більша частина нових ОВДП йде на погашення старих. Нас цікавить тільки різниця в 50 млрд, на яку можна щось купити чи профінансувати. Останні три роки По в нас співвідношення зовнішний/внутрішній борг було стабільним, а при Зе качнулось у внутрішній борг. І що ще більш неприємно - у бік дорогих гривневих ОВДП, хоча є попит на дешевші валютні ОВДП. Тому і є підозри про штучний "укрепляж", який виходить за рамки збільшення експорта.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація? Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".
В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка. Часть внешних долгов погасили - это хорошо. Но при этом почти убили собственную экономику, высосав из нее оборотные средства. Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта. Часть отдали за долги, и немного еще осталось в ЗВР. А теперь самое вкусное. Валюта ушла из страны, и эти 150 млрд. грн. уже ничем не обеспечены! Т.е. под них у НБУ уже нет валюты. А по ОВГЗ, напомню, надо выплатить 17-18% годовых. И где теперь брать эту сумму? Да еще и с процентами! Выход один - печатать, печатать, и еще раз печатать... Что будет с курсом надеюсь всем понятно?
Вау, вот это фин анализ. Я просто умылся слезами. Где вы такую забористую дурь берете ?