Додано: Чет 12 вер, 2019 20:28

lapay написав: На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно.

Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація?

Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж". На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно.Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація?Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".

В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка. Часть внешних долгов погасили - это хорошо. Но при этом почти убили собственную экономику, высосав из нее оборотные средства. Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта. Часть отдали за долги, и немного еще осталось в ЗВР. А теперь самое вкусное.Валюта ушла из страны, и эти 150 млрд. грн. уже ничем не обеспечены! Т.е. под них у НБУ уже нет валюты. А по ОВГЗ, напомню, надо выплатить 17-18% годовых. И где теперь брать эту сумму? Да еще и с процентами! Выход один - печатать, печатать, и еще раз печатать... Что будет с курсом надеюсь всем понятно? Или действовать комплексно - печатать гривну, кошмарить бизнес, и наращивать пирамиду ОВГЗ. Оба этих варианта ничем хорошим не закончатся. В первом случае курс сразу полетит вверх. Во втором это будет более плавно, но тогда экономика загнется очень быстро, и в итоге курс всё равно быстро полетит вверх.