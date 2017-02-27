proftpd66 написав:инфляция не "связывается" с ставкой? Инфляция заявленная маленькая, а реальная Охрименко говорил 20% еще давно, а сейчас гастеры будут завозить по 20-40млрд в год и инфляция гривны может быть 25-35%
Если гастерам не дадут тратить деньги и начнут "контроль расходов", то и этот краник может перекрыться.
proftpd66 написав:евро уже почти 1.1 2) А в США нету пособия по безработице
Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.
Лень искать...
в США пособие дается только на конкретный период 13-20недель, а в Германии и вроде как, в Канате, пожизненно -- 450 евро получай и дурака можно валять. А в Канаде еще больше на много. Вообще жировать 350-450 евро. При то что первые 1-2 года 900-1700евро пособие, если 3-5 лет работать. Мне 10 раз так предлагали по 45к евро в год (44% налог я должен финансировать радикальный ислам, пояс Шахида), я отказывался, говорил что я люблю компартию И хочу возить контрабас как Пабло Эскобар . Плюсы что бесплатная медицинская страховка, даже, 100к или 300к евро. Еще надо платить за телевизор, Савика Шустера 200 евро в год, даже если ты его не смотришь.
+ В Германии пособие 450евро. Из них коммуналку ты НЕ платишь и ничего не платишь. Есть люди которые не работают с 1974 года
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 12 вер, 2019 21:38, всього редагувалось 7 разів.
Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.
Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.
lapay написав:На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно. Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація? Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".
В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка. Часть внешних долгов погасили - это хорошо. Но при этом почти убили собственную экономику, высосав из нее оборотные средства. Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта. Часть отдали за долги, и немного еще осталось в ЗВР. А теперь самое вкусное. Валюта ушла из страны, и эти 150 млрд. грн. уже ничем не обеспечены! Т.е. под них у НБУ уже нет валюты. А по ОВГЗ, напомню, надо выплатить 17-18% годовых. И где теперь брать эту сумму? Да еще и с процентами! Выход один - печатать, печатать, и еще раз печатать... Что будет с курсом надеюсь всем понятно?
Вау, вот это фин анализ. Я просто умылся слезами. Где вы такую забористую дурь берете ?
Та я вже в шоці від тої ірини луценко. Відправив в бан до дафни, агаз, долярчика, юри 61 енд ко
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Короче я так понял, что для многих очень тяжело понять всю схему с ОВГЗ... Тогда придется объяснить, как для детей 1 класса. Грубо говоря НБУ занимает валюту у нерезидентов, используя в виде прокладки гривневые ОВГЗ. Потому что напрямую через валютные ОВГЗ под 6% занимает мало, а берет в основном под 17-18% через гривневые. Итого, чтобы бюджет особо не пострадал в момент отдачи, надо снивелировать 18-6=12% доходности. По курсу на сейчас это 25+12%=28. Вот при курсе 28 на момент погашения гривневых ОВГЗ их реальная доходность сравняется с доходностью валютных ОВГЗ. Так понятнее? Аналогично можно брать любую дату, объем размещения, ставку доходности, и посчитать самому курс на дату погашения.
Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?
Но ви забиваете что apple озвучила розничную цену и цытрус покупает по оптовой по диллерской как минимум на 20% дешевле , есл быть точным то розничную делим на 1,2 получаем 700/1,2= 583$ где то так . У именитых брендов может быть и розничная цена/1,35= закупочная. То есть наценка может составлять от 15% о 35%
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html