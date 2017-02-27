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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2062206320642065>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 350
вище 25.65
47%
163
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:05

  proftpd66 написав:инфляция не "связывается" с ставкой? Инфляция заявленная маленькая, а реальная Охрименко говорил 20% еще давно, а сейчас гастеры будут завозить по 20-40млрд в год и инфляция гривны может быть 25-35%

Если гастерам не дадут тратить деньги и начнут "контроль расходов", то и этот краник может перекрыться.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:07

  proftpd66 написав:евро уже почти 1.1 :)
2) А в США нету пособия по безработице

Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:17

  yuri_m написав: В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка.

Откуда взялся 1%, который вы постоянно пропагандируете?
МВФ дает Украине под 3%.
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ne-346087/
Причем с массой оговорок и условий, которые выполнить полностью нереально.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:евро уже почти 1.1 :)
2) А в США нету пособия по безработице

Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.


Лень искать...

в США пособие дается только на конкретный период 13-20недель, а в Германии и вроде как, в Канате, пожизненно -- 450 евро получай и дурака можно валять. А в Канаде еще больше на много. Вообще жировать 350-450 евро. При то что первые 1-2 года 900-1700евро пособие, если 3-5 лет работать. Мне 10 раз так предлагали по 45к евро в год (44% налог я должен финансировать радикальный ислам, пояс Шахида), я отказывался, говорил что я люблю компартию :) И хочу возить контрабас как Пабло Эскобар :) . Плюсы что бесплатная медицинская страховка, даже, 100к или 300к евро. Еще надо платить за телевизор, Савика Шустера 200 евро в год, даже если ты его не смотришь.

+
В Германии пособие 450евро. Из них коммуналку ты НЕ платишь и ничего не платишь. Есть люди которые не работают с 1974 года
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 12 вер, 2019 21:38, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:26

Мене приголомшило відкриття того, що в останні 5 років, років війни й знекровлення країни, компанії Зеленського цинічно згорнули свою офіційну комерційну діяльність, вивели в тінь реальні обороти, приховали реальну кількість найманих працівників і перевели підприємства на режим збитковості. Очевидно, що в 2014 році були зроблені усі кроки для мінімізації обсягів податків в бюджет України. А в той же час, сам Володимир Зеленський з дружиною активно скуповували нерухомість та елітні активи і витратили на це не менш, ніж 13 000 000 доларів США.

Просто на хвилинку прошу уявити. Коли гинули кращі доньки і сини моєї країни, коли ми збирали волонтерку, коли для бізнесу було запроваджено трирічний мораторій на перевірки і треба було тільки одне: пахать на країну і наповнювати бюджет, робити сильнішою армію і платити податки , пенсійний збір, саме в цей складний період компанії Зеленського кинули свою країну і пішли в тінь. Пішли, щоб всі мільйонні заробітки направити на особисте збагачення, та на розкрутку медійної передвиборчої кампанії , де викривленні цінності підмінялись красивими гаслами.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:30

  zzzzzz написав:
  yuri_m написав:
  lapay написав:На гривні скуповується долар і повертаються зовнішні борги. За півроку 2019 року зовнішній борг скоротився на 150 млрд гривень, а внутрішній зріс на 50 млрд гривень. Питання в тому, що гривня, в якості посередника, виглядає, м'яко кажучи, дуже дивно.
Добре, на початку 2018 року ми взагалі не могли отримати валютні кредити, навіть під 10% річних, але зараз беруть по 6%, то нафіга набирати під 16%+ревальвація?
Тому і виникають обосновані підозри про штучний "укрепляж".

В том-то и фокус! Под 1% у МВФ брать кредиты не хотим, но радостно гребем под 6-10% с рынка. Часть внешних долгов погасили - это хорошо. Но при этом почти убили собственную экономику, высосав из нее оборотные средства. Ведь если взять балансы НБУ, то там имеем чистый прирост ЗВР в 1 млрд. долларов. Даже с учетом погашения долга! Выходит таки на все привлеченные под ОВГЗ 174 млрд. грн. была куплена валюта. Часть отдали за долги, и немного еще осталось в ЗВР. А теперь самое вкусное. 8) Валюта ушла из страны, и эти 150 млрд. грн. уже ничем не обеспечены! Т.е. под них у НБУ уже нет валюты. А по ОВГЗ, напомню, надо выплатить 17-18% годовых. И где теперь брать эту сумму? Да еще и с процентами! Выход один - печатать, печатать, и еще раз печатать... Что будет с курсом надеюсь всем понятно?


Вау, вот это фин анализ. Я просто умылся слезами.
Где вы такую забористую дурь берете ?

Та я вже в шоці від тої ірини луценко. Відправив в бан до дафни, агаз, долярчика, юри 61 енд ко :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:52

Короче я так понял, что для многих очень тяжело понять всю схему с ОВГЗ... Тогда придется объяснить, как для детей 1 класса. Грубо говоря НБУ занимает валюту у нерезидентов, используя в виде прокладки гривневые ОВГЗ. Потому что напрямую через валютные ОВГЗ под 6% занимает мало, а берет в основном под 17-18% через гривневые. Итого, чтобы бюджет особо не пострадал в момент отдачи, надо снивелировать 18-6=12% доходности. По курсу на сейчас это 25+12%=28. Вот при курсе 28 на момент погашения гривневых ОВГЗ их реальная доходность сравняется с доходностью валютных ОВГЗ. Так понятнее? Аналогично можно брать любую дату, объем размещения, ставку доходности, и посчитать самому курс на дату погашения.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:52

  edgar_po написав:
  Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?

Но ви забиваете что apple озвучила розничную цену и цытрус покупает по оптовой по диллерской как минимум на 20% дешевле , есл быть точным то розничную делим на 1,2 получаем 700/1,2= 583$ где то так . У именитых брендов может быть и розничная цена/1,35= закупочная. То есть наценка может составлять от 15% о 35%
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 21:56

  orest написав:
  zzzzzz написав:
Вау, вот это фин анализ. Я просто умылся слезами.
Где вы такую забористую дурь берете ?

Та я вже в шоці від тої ірини луценко. Відправив в бан до дафни, агаз, долярчика, юри 61 енд ко :mrgreen:

Наверно я тоже так сделаю, у меня уже нервы не те что-бы такие опусы читать на ночь :mrgreen: :mrgreen:

П.С. Пацан сказал - пацан сделал :D
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 22:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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