proftpd66 написав:

hxbbgaf написав: proftpd66 написав: евро уже почти 1.1

2) А в США нету пособия по безработице евро уже почти 1.12) А в США нету пособия по безработице

Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал. Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.

Лень искать...в США пособие дается только на конкретный период 13-20недель, а в Германии и вроде как, в Канате, пожизненно -- 450 евро получай и дурака можно валять. А в Канаде еще больше на много. Вообще жировать 350-450 евро. При то что первые 1-2 года 900-1700евро пособие, если 3-5 лет работать. Мне 10 раз так предлагали по 45к евро в год (44% налог я должен финансировать радикальный ислам, пояс Шахида), я отказывался, говорил что я люблю компартиюИ хочу возить контрабас как Пабло Эскобар. Плюсы что бесплатная медицинская страховка, даже, 100к или 300к евро. Еще надо платить за телевизор, Савика Шустера 200 евро в год, даже если ты его не смотришь.В Германии пособие 450евро. Из них коммуналку ты НЕ платишь и ничего не платишь. Есть люди которые не работают с 1974 года