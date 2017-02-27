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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 вер, 2019 22:08
yama написав:
Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
Для начала нужно смотреть максимальное количество месяцев укрепления гривны за всю историю, не идем ли мы на рекорд.
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Zebra
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:12
Это золотой миллиард жирует, пока где то в Украине или в Индии недополучают.
proftpd66 написав: hxbbgaf написав: proftpd66 написав:
евро уже почти 1.1
2) А в США нету пособия по безработице
Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.
Лень искать...
в США пособие дается только на конкретный период 13-20недель, а в Германии и вроде как, в Канате, пожизненно -- 450 евро получай и дурака можно валять. А в Канаде еще больше на много. Вообще жировать 350-450 евро. При то что первые 1-2 года 900-1700евро пособие, если 3-5 лет работать. Мне 10 раз так предлагали по 45к евро в год (44% налог я должен финансировать радикальный ислам, пояс Шахида), я отказывался, говорил что я люблю компартию
И хочу возить контрабас как Пабло Эскобар
. Плюсы что бесплатная медицинская страховка, даже, 100к или 300к евро. Еще надо платить за телевизор, Савика Шустера 200 евро в год, даже если ты его не смотришь.
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В Германии пособие 450евро. Из них коммуналку ты НЕ платишь и ничего не платишь. Есть люди которые не работают с 1974 года
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Zebra
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:26
Zebra написав: yama написав:
Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
Для начала нужно смотреть максимальное количество месяцев укрепления гривны за всю историю, не идем ли мы на рекорд.
Оно то абсолютно так.
Но тут проблема в том, что могут напоследок посбивать все стопы ко всем чертям
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Alex2007
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:31
yuri_m написав:
А нормальным адекватным людям с критичным мышлением снова задам вопрос: где взять 150 млрд. грн.+% для погашения ОВГЗ? Ведь на эту сумму куплена валюта и отправлена за рубеж для погашения внешнего долга. Вернее формально эти деньги есть на балансе НБУ, но при обратном процессе уже нет валюты для нерезидентов. Фактически НБУ через операции с валютой нерезидентов выкачал эту гривну из экономики Украины.
Надеются что в будущем праздник валютного наводнения Украины со всего мира продолжится и все будет зашибись...
П.С. Но в целом, наверное для страны даже такая схема с участием нерезидентов/ "нерезидентов" лучше чем вообще отсутствие баксов для текущих выплат, падение ЗВР и объявление дефолта.
Хотя что будет дальше - хз как обычно.
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Alex2007
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Додано: Чет 12 вер, 2019 22:58
Zebra написав: yama написав:
Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
Для начала нужно смотреть максимальное количество месяцев укрепления гривны
за всю историю, не идем ли мы на рекорд.
враховуючи нівелювання фактору сезонності, така пропозиція зараз позбавлена сенсу, ... імхо, на цьому ведмежатніку нижче 23 грн. бакс не впаде, буде корекція, а далі будемо подивитися
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TylerTruman_
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Додано: Чет 12 вер, 2019 23:32
TylerTruman_ написав: Zebra написав: yama написав:
Не могу найти свой прошлый прогноз , помниться считал если пробиваем прошлый минимум 24,7 тогда следующая цель идем на 21-22
Для начала нужно смотреть максимальное количество месяцев укрепления гривны
за всю историю, не идем ли мы на рекорд.
враховуючи нівелювання фактору сезонності, така пропозиція зараз позбавлена сенсу, ... імхо, на цьому ведмежатніку нижче 23 грн. бакс не впаде, буде корекція, а далі будемо подивитися
Сезон бакса - дедлайн ноябрь.
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Zebra
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