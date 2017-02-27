proftpd66 написав:

А в США нету пособия по безработице и граждане США должны ходить босиком как наши люди в СССР,

.....2)но зато считать себя сверхдержавой. А тем временем в Европе гивно-социализм. А в Китае вообще пенсии отменили. В Германии строиться какой-то коммунизм не понятный.