Додано: П'ят 13 вер, 2019 00:41

в СМИ писали что так живут. При 450 евро, Вы можете НЕ платить за коммуналку и ничего не платите. Можно еще халтурить.Схема уплаты НДС внутри одной страныНалог на добавленную стоимость включается в цену продажи товаров/услуг на каждой стадии производства и реализации в виде надбавки к цене, рассчитанной по действующей в стране процентной ставке.Конечный потребитель в момент покупки уплачивает полную цену товара/услуги включая НДС. Однако фактически налог на добавленную стоимость начинает перечисляться в государственный бюджет гораздо раньше, поскольку налог со своей части стоимости, "добавленной" к стоимости товара/услуги, уплачивает каждый участник его производства и реализации.Рассмотрим это на примере:Каждый продавец в этой цепочке включает НДС в цену продажи, а каждый промежуточный покупатель имеет право вычитать из причитающейся к уплате суммы величину налога, которую он ранее уплатил при покупке. Таким образом, плательщиками НДС в этом примере являются производитель сырья, производитель готовой продукции, оптовый продавец и розничный продавец; в то время как бремя НДС полностью ложится на конечного потребителя в момент покупки.НДС является одним из самых сложных в понимании и администрировании налогов, особенно, если в цепочку производства и реализации товара включены субъекты из разных стран, в каждой из которых могут быть установлены свои правила.