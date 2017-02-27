proftpd66 написав:евро уже почти 1.1 2) А в США нету пособия по безработице
Откуда вы это взяли? Год получали они там, потом Обама, вообще, 2 года сделал.
Лень искать...
в США пособие дается только на конкретный период 13-20недель, а в Германии и вроде как, в Канате, пожизненно -- 450 евро получай и дурака можно валять. А в Канаде еще больше на много. Вообще жировать 350-450 евро. При то что первые 1-2 года 900-1700евро пособие, если 3-5 лет работать. Мне 10 раз так предлагали по 45к евро в год (44% налог я должен финансировать радикальный ислам, пояс Шахида), я отказывался, говорил что я люблю компартию И хочу возить контрабас как Пабло Эскобар . Плюсы что бесплатная медицинская страховка, даже, 100к или 300к евро. Еще надо платить за телевизор, Савика Шустера 200 евро в год, даже если ты его не смотришь.
+ В Германии пособие 450евро. Из них коммуналку ты НЕ платишь и ничего не платишь. Есть люди которые не работают с 1974 года
У Вас совершенно превратные представления о жизни на Западе. И если Вы думаете, что в Германии можно более-менее прилично жить на 450 евро, то Вы сильно ошибаетесь.
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в СМИ писали что так живут. При 450 евро, Вы можете НЕ платить за коммуналку и ничего не платите. Можно еще халтурить.
Схема уплаты НДС внутри одной страны
Налог на добавленную стоимость включается в цену продажи товаров/услуг на каждой стадии производства и реализации в виде надбавки к цене, рассчитанной по действующей в стране процентной ставке.
Конечный потребитель в момент покупки уплачивает полную цену товара/услуги включая НДС. Однако фактически налог на добавленную стоимость начинает перечисляться в государственный бюджет гораздо раньше, поскольку налог со своей части стоимости, "добавленной" к стоимости товара/услуги, уплачивает каждый участник его производства и реализации.
Рассмотрим это на примере:
Каждый продавец в этой цепочке включает НДС в цену продажи, а каждый промежуточный покупатель имеет право вычитать из причитающейся к уплате суммы величину налога, которую он ранее уплатил при покупке. Таким образом, плательщиками НДС в этом примере являются производитель сырья, производитель готовой продукции, оптовый продавец и розничный продавец; в то время как бремя НДС полностью ложится на конечного потребителя в момент покупки.
НДС является одним из самых сложных в понимании и администрировании налогов, особенно, если в цепочку производства и реализации товара включены субъекты из разных стран, в каждой из которых могут быть установлены свои правила.
yuri_m написав:Короче я так понял, что для многих очень тяжело понять всю схему с ОВГЗ... Тогда придется объяснить, как для детей 1 класса. Грубо говоря НБУ занимает валюту у нерезидентов, используя в виде прокладки гривневые ОВГЗ. Потому что напрямую через валютные ОВГЗ под 6% занимает мало, а берет в основном под 17-18% через гривневые. Итого, чтобы бюджет особо не пострадал в момент отдачи, надо снивелировать 18-6=12% доходности. По курсу на сейчас это 25+12%=28. Вот при курсе 28 на момент погашения гривневых ОВГЗ их реальная доходность сравняется с доходностью валютных ОВГЗ. Так понятнее? Аналогично можно брать любую дату, объем размещения, ставку доходности, и посчитать самому курс на дату погашения.
И ещё. Вы путаете НБУ и Минфин. У них разные карманы. ОВГЗ размещает Минфин.
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yuri_m написав: А нормальным адекватным людям с критичным мышлением снова задам вопрос: где взять 150 млрд. грн.+% для погашения ОВГЗ? Ведь на эту сумму куплена валюта и отправлена за рубеж для погашения внешнего долга. Вернее формально эти деньги есть на балансе НБУ, но при обратном процессе уже нет валюты для нерезидентов. Фактически НБУ через операции с валютой нерезидентов выкачал эту гривну из экономики Украины.
Надеются что в будущем праздник валютного наводнения Украины со всего мира продолжится и все будет зашибись...
П.С. Но в целом, наверное для страны даже такая схема с участием нерезидентов/ "нерезидентов" лучше чем вообще отсутствие баксов для текущих выплат, падение ЗВР и объявление дефолта. Хотя что будет дальше - хз как обычно.
"Такая схема" просто оттяжка времени.
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в СМИ писали что так живут. При 450 евро, Вы можете НЕ платить за коммуналку и ничего не платите. Можно еще халтурить.
Пишите и вы. У нас тоже "можно прожить", к примеру, на 1500 грн. Ну а "можно еще халтурить" это уже совсем другая песня. У нас тоже можно иметь приличный доход, но при этом числиться безработным (или на минималке) и получать субсидию.
По налогу с продаж в США можете посмотреть, например, здесь- https://brokbridge.com/tax-in-usa.html. Довольно коротко и просто. Он, действительно, заметно (в 2-3 раза) ниже нашего НДС. Но в США вообще структура налогов и их "вес" в доходах государства заметно отличается.
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факт в том что в США товары дешевле чем в Европе. Никто не контрабасит из Европы, все только из США.
Там как раз написано:
Sales Tax и интернет-покупки В соответствии с законодательством Соединённых Штатов, налогом облагается товар, проданный «реальным» магазином. Поэтому в 1992 году Верховный суд освободил от налога с продаж интернет-покупки, если у онлайн-магазина, продавшего товар, нет физического местонахождения в штате покупателя. Естественно, большинство американцев все эти годы предпочитали покупать на Amazon, eBay и других онлайн-площадках, где нет ни Sales tax, ни таможенного налога, который присутствовал в некоторых штатах при покупках из-за рубежа.