За восемь месяцев 2019 года Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен (более 10 млрд долларов) в счет погашения государственного долга. В то же время, за данный период, Минфин набрал займов на 318,8 млрд грн. Об этом сказано в отчете Минфина за минувшие восемь месяцев.

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При этом в Минфине сообщают, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72 млрд грн. "Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - заявили в министерстве.