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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2065206620672068>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 350
вище 25.65
47%
163
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 01:20

Тут недавно писалось о снижении долгов Украины.
За восемь месяцев 2019 года Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен (более 10 млрд долларов) в счет погашения государственного долга. В то же время, за данный период, Минфин набрал займов на 318,8 млрд грн. Об этом сказано в отчете Минфина за минувшие восемь месяцев.
....
При этом в Минфине сообщают, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72 млрд грн. "Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - заявили в министерстве.

Позволяют, т.е краткосрочных рисков, действительно, нет. Но достигнуто это за счёт роста долга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:22

  ЛАД написав:
  edgar_po написав:
  Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?

Только "цена в США" (в рознице) не равна цене покупки оптом нашими импортёрами.
"Азы экономики". :)

Вообще, я задавал вопрос о курсе 35. цена в США = цене покупки импортерами - это логично, не стоят же они в очередях в магазинах. К чему эти писульки?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:44

Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:49

  Любопытный написав:
  Petro2004 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.

Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 07:54

  edgar_po написав:
  Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?

оптова ціна в США + доставка + розтаможка = роздрібна ціна в Україні. Якщо ціна мобільника 1000 $, то це 1000 $ що в США що в Україні.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:04

  Petro2004 написав:
  Любопытный написав:
  Petro2004 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.

Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.


Серьезно? А почему тогда старт продаж начинается с 1500-1700 долл, а через пару месяцев плавно опускаемся к 1100? Уменьшаются налоги или...?
Или вы никогда не покупали эти заморские девайсы или вырываете с контекста и подставляете удобные вам выводы.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:06

  Petro2004 написав:
  Любопытный написав:
  Petro2004 написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/12/651577/

чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!

Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.

Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.


Не совсем так. Учитываются региональные особенности.

Первый же гугл выдает:
В США стоимость самого доступного смартфона начинается от 699 долларов - в России цена оказалась несколько выше с учетом НДС и курса валют.

https://appleinsider.ru/iphone/obyavlen ... ossii.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Была рейганомика сейчас трампопитвитика :) (текст лёгкий гугл транслейт если что поможет) :
1. Вчерашний твит : "European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting the U.S.S. exports .... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!".
2. Твит от 11.09.2019 - "The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet....."
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:17

  zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.

ваш вывод не объективен) здесь не все пишут, многие в основном только читают (в частности я). Не нужно делать выводы опираясь на мнение нескольких писателей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:26

vitaliian Это не вывод, это то что мне кажется.Конечно есть люди на форуме которые дружат с головой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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