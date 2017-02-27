За восемь месяцев 2019 года Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен (более 10 млрд долларов) в счет погашения государственного долга. В то же время, за данный период, Минфин набрал займов на 318,8 млрд грн. Об этом сказано в отчете Минфина за минувшие восемь месяцев. .... При этом в Минфине сообщают, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72 млрд грн. "Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - заявили в министерстве.
Позволяют, т.е краткосрочных рисков, действительно, нет. Но достигнуто это за счёт роста долга.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует. Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
Глупости не пишите. После презентации всегда маржа наших сейлов высока. В скобках цена девайсов в штатах.
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Серьезно? А почему тогда старт продаж начинается с 1500-1700 долл, а через пару месяцев плавно опускаемся к 1100? Уменьшаются налоги или...? Или вы никогда не покупали эти заморские девайсы или вырываете с контекста и подставляете удобные вам выводы.
Была рейганомика сейчас трампопитвитика (текст лёгкий гугл транслейт если что поможет) : 1. Вчерашний твит : "European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting the U.S.S. exports .... And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!". 2. Твит от 11.09.2019 - "The Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less, and we should then start to refinance our debt. INTEREST COST COULD BE BROUGHT WAY DOWN, while at the same time substantially lengthening the term. We have the great currency, power, and balance sheet....."
zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует. Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
ваш вывод не объективен) здесь не все пишут, многие в основном только читают (в частности я). Не нужно делать выводы опираясь на мнение нескольких писателей.