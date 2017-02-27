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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2066206720682069>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 351
вище 25.65
47%
164
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:45

  Petro2004 написав:
  edgar_po написав:
  Petro2004 написав:чомусь цитрус не вірить в курс по 25, а закладає 35!
цена продажи в Украине = цена в США + затраты на доставку + затраты на растаможку + марка (прибыль) продавца. Азы экономики. Откуда курс 35?
оптова ціна в США + доставка + розтаможка = роздрібна ціна в Україні. Якщо ціна мобільника 1000 $, то це 1000 $ що в США що в Україні.

А НДС 20%? А маржа ритейлера?
И оптовую цену в США в студию, плиз.
Сегодня какое-то массовое помешательство.
"В США нет налогов", "МВФ дает кредит под 1%"... :shock:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:58

  zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.

Підтримую. Так само як вчорашні "танці з бубном" довкола вересневих виплат по зовнішніх боргах. Чого тільки не понаписували і не нафантазували. Навіть пробиття 25 пояснили необхідністю вересневих виплат і купівлі валюти під це :mrgreen:
Але клацнути кілька кнопок (якщо не слідкують, пропустили) і отримати результат за лічені секунди - важко. А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся.
https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/
Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів (під проводом консерви юра м)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:04

Ого как низко открылись 70/74
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:26

  zzzzzz написав:Ого как низко открылись 70/74

ого 68/70
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну все, тепер валимось у прірву, один пан біг знає де тепер буде дно)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НЕ ВЫДЕРЖАЛ!!!........И купил еще бакса на всЁ!!!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо делать ? Я в растеряности. :?
Скоро заканчивается грндепо и думаю может всё в бакс законсервировать и переждать до НГ и посмотреть шо будет в стране или рисковать дальше на грндепо?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:42

  KOKS написав:НЕ ВЫДЕРЖАЛ!!!........И купил еще бакса на всЁ!!!!

подскажите точку, мне на Египет пятерки и десятки надо :lol:
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:42

  Vadim V написав:Шо делать ? Я в растеряности. :?
Скоро заканчивается грндепо и думаю может всё в бакс законсервировать и переждать до НГ и посмотреть шо будет в стране или рисковать дальше на грндепо?
рискуйте! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:47

  asti написав:
  Vadim V написав:Шо делать ? Я в растеряности. :?
Скоро заканчивается грндепо и думаю может всё в бакс законсервировать и переждать до НГ и посмотреть шо будет в стране или рисковать дальше на грндепо?
рискуйте! :)

Та шо-то заявление Бени о пользе дефолта у меня ни как из головы не уходит.
Vadim V
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