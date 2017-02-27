zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует. Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
Підтримую. Так само як вчорашні "танці з бубном" довкола вересневих виплат по зовнішніх боргах. Чого тільки не понаписували і не нафантазували. Навіть пробиття 25 пояснили необхідністю вересневих виплат і купівлі валюти під це Але клацнути кілька кнопок (якщо не слідкують, пропустили) і отримати результат за лічені секунди - важко. А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/ Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів (під проводом консерви юра м)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.