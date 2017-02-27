zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует. Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.
Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.
Підтримую. Так само як вчорашні "танці з бубном" довкола вересневих виплат по зовнішніх боргах. Чого тільки не понаписували і не нафантазували. Навіть пробиття 25 пояснили необхідністю вересневих виплат і купівлі валюти під це Але клацнути кілька кнопок (якщо не слідкують, пропустили) і отримати результат за лічені секунди - важко. А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/ Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів (під проводом консерви юра м)...
Если погуглить то Украины в сентябре 2 платежа: платеж по еврооблигациям и платеж в МВФ. Самая крупная выплата назначена на сентябрь. 3 сентября Украина должна будет заплатить МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября еще 295,5 млн СПЗ. Источник: https://censor.net.ua/n3105036 Первый за 2014г выплатили 3 сентября, ссылки выше именно об этом, а второй за 2015 платить как раз сегодня. Пятница 13 полнолуние не отменяет необходимость оплаты второго платежа. Ну и СПЗ(SDR) в доллары пересчитай по текущему курсу.
Не стал бы я связываться с евро... Надо конечно "минутки" почитать но:
"Члены Совета управляющих ЕЦБ от ключевых стран Еврозоны выступили против инициативы Марио Драги возобновить программу покупки активов, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По их информации, вчерашнее заседание ЕЦБ ознаменовалось «беспрецедентным бунтом», во время которого глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало вместе со своими коллегами из Голландии и Германии занял «ястребиную» позицию, которая шла вразрез с планами главы ЕЦБ и его сторонников из более бедных стран региона. К «ястребам» присоединились представители Австрии и Эстонии, а также глава рыночного подразделения ЕЦБ Бенуа Кер."
Alex2007 написав:Надеются что в будущем праздник валютного наводнения Украины со всего мира продолжится и все будет зашибись...
П.С. Но в целом, наверное для страны даже такая схема с участием нерезидентов/ "нерезидентов" лучше чем вообще отсутствие баксов для текущих выплат, падение ЗВР и объявление дефолта. Хотя что будет дальше - хз как обычно.
Цыплят по осени считают. Сейчас НБУ выстроил просто гигантскую пирамиду ОВГЗ. Причем она выросла почти в 3 раза только за последние 8 месяцев! Уже несколько раз задавал всем вопрос - где НБУ будет брать деньги для всех этих выплат? Но вместо ответа меня начали подымать на смех. Ну что же, хорошо смеется тот, кто смеется последним... Я не спешу.