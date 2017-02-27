Vadim V написав:
Та шо-то заявление Бени о пользе дефолта у меня ни как из головы не уходит.
на то он и Беня ему ракета и в х... не впала, он сейчас в грише стрижет население, а вы ведитесь
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:50
на то он и Беня ему ракета и в х... не впала, он сейчас в грише стрижет население, а вы ведитесь
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:53
Если погуглить то Украины в сентябре 2 платежа: платеж по еврооблигациям и платеж в МВФ.
Самая крупная выплата назначена на сентябрь. 3 сентября Украина должна будет заплатить МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября еще 295,5 млн СПЗ. Источник:
Первый за 2014г выплатили 3 сентября, ссылки выше именно об этом, а второй за 2015 платить как раз сегодня. Пятница 13 полнолуние не отменяет необходимость оплаты второго платежа. Ну и СПЗ(SDR) в доллары пересчитай по текущему курсу.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не стал бы я связываться с евро... Надо конечно "минутки" почитать но:
"Члены Совета управляющих ЕЦБ от ключевых стран Еврозоны выступили против инициативы Марио Драги возобновить программу покупки активов, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По их информации, вчерашнее заседание ЕЦБ ознаменовалось «беспрецедентным бунтом», во время которого глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало вместе со своими коллегами из Голландии и Германии занял «ястребиную» позицию, которая шла вразрез с планами главы ЕЦБ и его сторонников из более бедных стран региона. К «ястребам» присоединились представители Австрии и Эстонии, а также глава рыночного подразделения ЕЦБ Бенуа Кер."
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Цыплят по осени считают. Сейчас НБУ выстроил просто гигантскую пирамиду ОВГЗ. Причем она выросла почти в 3 раза только за последние 8 месяцев! Уже несколько раз задавал всем вопрос - где НБУ будет брать деньги для всех этих выплат? Но вместо ответа меня начали подымать на смех. Ну что же, хорошо смеется тот, кто смеется последним... Я не спешу.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:13
По всей видимости Беня говорил в том числе и об этом:
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:25
Я-то как раз о них очень хорошо помню! В этом году отдали по внешним долгам валюту в эквиваленте 150 млрд.грн. То есть НБУ выпустил на эту сумму ОВГЗ, продал их нерезидентам, на вырученную гривну скупил доллары, и потом их отправил кредиторам за границу. Вот только денег в сумме 150 млрд.грн. для выкупа обратно ОВГЗ у НБУ просто нет! Не верите? Тогда внимательно следите за руками:
1. НБУ каждый день с 10 до 16 часов в течение августа выходил на рынок и покупал дежурные 20 миллионов долларов, т.е. грубо говоря на 500 миллионов грн.
2. под эти 500 млн. грн. были выпущены ОВГЗ и проданы нерезидентам
3. полученные от продажи ОВГЗ деньги в сумме 500 млн. грн. к вечеру снова возвращались на баланс в НБУ
4. на следующий день вся эта цепочка повторялась снова
Итого НБУ весь август крутил реальной суммой в размере 500 млн.грн., но выпустив под нее ОВГЗ и получив денег от нерезидентов в сумме 11 млрд.грн. Еще раз: при наличии физически только 500 млн.грн. было взято в долг 11 млрд.грн.! Т.е. кассовый разрыв только за август составил 11-0.5=10.5 млрд.грн. А всего по такой схеме было привлечено с начала 2019 года 174 млрд.грн. Часть этой суммы уже погашена, часть перекрыта новыми займами, но один хрен в сухом остатке получается недостача в 150 млрд.грн. Если весь год займы под ОВГЗ брались по описанной выше схеме, то это и есть реальная дыра в балансе НБУ. Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов
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