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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2066206720682069

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 351
вище 25.65
47%
164
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:50

  Vadim V написав:
  asti написав:
  Vadim V написав:Шо делать ? Я в растеряности. :?
Скоро заканчивается грндепо и думаю может всё в бакс законсервировать и переждать до НГ и посмотреть шо будет в стране или рисковать дальше на грндепо?
рискуйте! :)

Та шо-то заявление Бени о пользе дефолта у меня ни как из головы не уходит.

на то он и Беня :lol: ему ракета и в х... не впала, он сейчас в грише стрижет население, а вы ведитесь :D
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:53

  orest написав:
  zzzzzz написав:Иногда мне кажется что на этой ветке объективная информация вообще никого не интересует.
Один сумасшедший выдернул кусок из новости в СМИ, этот кусок перекрутил, сделал нужные ему выводы, а другие еще и свой бред докрутили.

Причем, есть вся информация в открытом доступе, которая обновляется ежемесячно, но это же никому не нужно.

Підтримую. Так само як вчорашні "танці з бубном" довкола вересневих виплат по зовнішніх боргах. Чого тільки не понаписували і не нафантазували. Навіть пробиття 25 пояснили необхідністю вересневих виплат і купівлі валюти під це :mrgreen:
Але клацнути кілька кнопок (якщо не слідкують, пропустили) і отримати результат за лічені секунди - важко. А у вересні все виплатили на початку місяця і тут оперативно про це писали, навіть Ви, якщо не помиляюся.
https://biz.nv.ua/ukr/finance/ukrajina- ... 40802.html
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/4/651266/
Але ефір заповнений письменниками які не читачі (на чолі з Автором 77) чи свідомими зарплатними оплакувальниками результатів виборів (під проводом консерви юра м)...


Если погуглить то Украины в сентябре 2 платежа: платеж по еврооблигациям и платеж в МВФ.
Самая крупная выплата назначена на сентябрь. 3 сентября Украина должна будет заплатить МВФ 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября еще 295,5 млн СПЗ. Источник: https://censor.net.ua/n3105036
Первый за 2014г выплатили 3 сентября, ссылки выше именно об этом, а второй за 2015 платить как раз сегодня. Пятница 13 полнолуние не отменяет необходимость оплаты второго платежа. Ну и СПЗ(SDR) в доллары пересчитай по текущему курсу.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не стал бы я связываться с евро... Надо конечно "минутки" почитать но:

"Члены Совета управляющих ЕЦБ от ключевых стран Еврозоны выступили против инициативы Марио Драги возобновить программу покупки активов, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. По их информации, вчерашнее заседание ЕЦБ ознаменовалось «беспрецедентным бунтом», во время которого глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало вместе со своими коллегами из Голландии и Германии занял «ястребиную» позицию, которая шла вразрез с планами главы ЕЦБ и его сторонников из более бедных стран региона. К «ястребам» присоединились представители Австрии и Эстонии, а также глава рыночного подразделения ЕЦБ Бенуа Кер."
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Надеются что в будущем праздник валютного наводнения Украины со всего мира продолжится и все будет зашибись... :D

П.С. Но в целом, наверное для страны даже такая схема с участием нерезидентов/ "нерезидентов" лучше чем вообще отсутствие баксов для текущих выплат, падение ЗВР и объявление дефолта. :roll: Хотя что будет дальше - хз как обычно.

Цыплят по осени считают. 8) Сейчас НБУ выстроил просто гигантскую пирамиду ОВГЗ. Причем она выросла почти в 3 раза только за последние 8 месяцев! Уже несколько раз задавал всем вопрос - где НБУ будет брать деньги для всех этих выплат? Но вместо ответа меня начали подымать на смех. Ну что же, хорошо смеется тот, кто смеется последним... Я не спешу.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:13

  Vadim V написав:
Та шо-то заявление Бени о пользе дефолта у меня ни как из головы не уходит.


По всей видимости Беня говорил в том числе и об этом:
https://interfax.com.ua/news/economic/574797.html
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