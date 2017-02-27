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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:43
Яша написав:
yuri_m а денежная база не подскажете на сколько увеличилась ?
Это надо смотреть на сайте НБУ. С этим шахером-махером через ОВГЗ с денежной базой может быть что угодно - и рост, и падение. Смотря как перераспределяли эти платежи между НБУ и Минфином. По бумагам может всё выглядеть гуд, а реально быть полная задница! На руках у нерезидентов по сути необеспеченных ОВГЗ на 150 млрд.грн.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:44
Vadim V написав:
Днепр , неформал 24,70/24,80
..., кто то из экспертов
предсказывал такое в январе или хотя бы в марте?
Помните как долго смеялись над моими "те кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тем кто продал его сегодня" ????
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:44
Petro2004 написав:
......
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Це не так.
Ви помиляєтесь.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 вер, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:46
antey1969 написав:
Ой, да ладно, нашли большую проблему.
1) Открываем новую кредитную линию у МВФ
2) Ждем мирового кризиса(или даже не ждем, но пирамиду ОВГЗ наращиваем неуклонно)
3) При первом же черном лебеде на горизонте(если нет, то выращиваем капризную птицу сами) обваливаем гривну в полтора-два раза
4) Разводим руками и втираем обстриженным ОВГЗшникам что-то типа "ну не смогла я, не смогла"
5) Уламываем МВФ еще на одну программу помощи
6) Стабилизируем гривну на новых уровнях
7) Выпускаем Новые Правильные ОВГЗ(лучше новинку обозвать как-нибудь по-другому, типа чтобы не имела даже намека на предыдущий токсичный бренд)
Из всего этого длинного текста я подчеркнул самое главное. Не важно, как это будет обставлено и преподнесено через СМИ. Важна сама суть происходящего сейчас процесса.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:57
ОВГЗ это дорога к деффолту. 5 класс экономики 1975 год
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 10:58
ЛАД написав:
Тут недавно писалось о снижении долгов Украины.
За восемь месяцев 2019 года Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен (более 10 млрд долларов) в счет погашения государственного долга. В то же время, за данный период, Минфин набрал займов на 318,8 млрд грн. Об этом сказано в отчете Минфина за минувшие восемь месяцев.
....
При этом в Минфине сообщают, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72 млрд грн. "Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - заявили в министерстве.
Позволяют, т.е краткосрочных рисков, действительно, нет. Но достигнуто это за счёт роста долга.
Серьозно?
Як я розумію ,якщо проблема відсутня її можна створити.
Виплатили___________________________ - 262,7 млрд грн
Позичили____________________________ - 318,8 млрд грн
Було на казначейському на 01-01-2019-- 9,86 млрд грн
Стало на казначейському на01-09-2019- 61,83 млрд грн
Було в ЗВР на 01-01-2019____________- 20,82 млрд доларів
Стало в ЗВР на 01-09-2019___________- 22 млрд доларів
Баланс за 8 місяців 2019
-262,7+318,8-9,86+61,83+25*(22-20,82)=25,37 млрд грн-стала багатша Україна.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:01
Щось тут дехто прямо в роздраї якомусь ...
Не треба ніколи міняти стратегію довгочасну - тільки тоді вона виводить в плюс . Якщо валюта - то тільки валюта . Якщо гривня - то виключно і завжди ... Якщо максимальні прибутки - то гонки і кеди ... Якщо обережно - то диверсифікація на 3 купки мінімум ... Я , наприклад , виключно в валюті . Розумію , що за останній рік не вгадав - але з цього приводу не дуже хвилююся . Потихеньку докупаю ще . При падінні приблизно на 2 % - черговий "рубіж" ... Так що спокійно чекаю 24.5 ...
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:04
budivelnik написав: ЛАД написав:
Тут недавно писалось о снижении долгов Украины.
За восемь месяцев 2019 года Украина выплатила 262,7 миллиардов гривен (более 10 млрд долларов) в счет погашения государственного долга. В то же время, за данный период, Минфин набрал займов на 318,8 млрд грн. Об этом сказано в отчете Минфина за минувшие восемь месяцев.
....
При этом в Минфине сообщают, что на 1 сентября сумма средств на Едином казначейском счете составила 61,8 млрд грн, а также дополнительно на валютных счетах Государственной казначейской службы в гривневом эквиваленте 72 млрд грн. "Имеющиеся средства позволят своевременно и в полном объеме профинансировать обязательства государства по внутреннему и внешнему долгу в полном объеме", - заявили в министерстве.
Позволяют, т.е краткосрочных рисков, действительно, нет. Но достигнуто это за счёт роста долга.
Серьозно?
Як я розумію ,якщо проблема відсутня її можна створити.
Виплатили___________________________ - 262,7 млрд грн
Позичили____________________________ - 318,8 млрд грн
Було на казначейському на 01-01-2019-- 9,86 млрд грн
Стало на казначейському на01-09-2019- 61,83 млрд грн
Було в ЗВР на 01-01-2019____________- 20,82 млрд доларів
Стало в ЗВР на 01-09-2019___________- 22 млрд доларів
Баланс за 8 місяців 2019
-262,7+318,8-9,86+61,83+25*(22-20,82)=25,37 млрд грн-стала багатша Україна.
Подсчет талантливого будивельника напомнил анекдот про старого еврея.
- Изя, и откуда у тебя столько денег?
- Беру в тумбочке
- Ого! А откуда они у тебя там?
- Жена кладет.
- И где же она столько берет?
- Я даю...
(Занавес)
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:05
Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:05
Средняя пенсия в Украине - $125 уже получается по текущему курсу, при 13 млн пенсионеров это $1 млрд 625 млн в месяц, или почти $20 млрд у год при ВВП пусть будет $140 млрд в этом году, итого 1/7 ВВП уходит на пенсии.
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