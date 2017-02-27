ЛАД написав: yuri_m

Вы слегка забываете о возврате долгов. yuri_mВы слегка забываете о возврате долгов.

Я-то как раз о них очень хорошо помню! В этом году отдали по внешним долгам валюту в эквиваленте 150 млрд.грн. То есть НБУ выпустил на эту сумму ОВГЗ, продал их нерезидентам, на вырученную гривну скупил доллары, и потом их отправил кредиторам за границу. Вот только денег в сумме 150 млрд.грн. для выкупа обратно ОВГЗ у НБУ просто нет! Не верите? Тогда внимательно следите за руками:1. НБУ каждый день с 10 до 16 часов в течение августа выходил на рынок и покупал дежурные 20 миллионов долларов, т.е. грубо говоря на 500 миллионов грн.2. под эти 500 млн. грн. были выпущены ОВГЗ и проданы нерезидентам3. полученные от продажи ОВГЗ деньги в сумме 500 млн. грн. к вечеру снова возвращались на баланс в НБУ4. на следующий день вся эта цепочка повторялась сноваИтого НБУ весь август крутил реальной суммой в размере 500 млн.грн., но выпустив под нее ОВГЗ и получив денег от нерезидентов в сумме 11 млрд.грн. Еще раз: при наличии физически только 500 млн.грн. было взято в долг 11 млрд.грн.! Т.е. кассовый разрыв только за август составил 11-0.5=10.5 млрд.грн. А всего по такой схеме было привлечено с начала 2019 года 174 млрд.грн. Часть этой суммы уже погашена, часть перекрыта новыми займами, но один хрен в сухом остатке получается недостача в 150 млрд.грн. Если весь год займы под ОВГЗ брались по описанной выше схеме, то это и есть реальная дыра в балансе НБУ. Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:1. напечатать гривну2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитовКак видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.