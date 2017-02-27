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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:06
Freemans написав:
Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.
Урожай соберут и ракета полетит вверх. Обязательной продажи уже нет.
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Zebra
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:10
Разворот, начинает подниматся пыль )
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sayman
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:11
yuri_m написав:
Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов
Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.
самый очевидный выход - продолжать наращивать пирамиду ОВГЗ, и это можно делать годами.
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Alex6
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:11
Freemans написав:
Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.
Когда начинаются такие разговоры: 100% что кардинальный разворот уже вот-вот, за углом.
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airmax78
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:11
Investor_33 написав: Vadim V написав:
Днепр , неформал 24,70/24,80
..., кто то из экспертов
предсказывал такое в январе или хотя бы в марте?
Помните как долго смеялись над моими "те кто будет продавать бакс завтра будет завидовать тем кто продал его сегодня" ????
Напомните дату первого поста с этим предсказанием, со ссылкой?
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Vadim V
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:12
Zebra написав:
Урожай соберут и ракета полетит вверх. Обязательной продажи уже нет.
я тоже думаю, что курс коррелирует с прогнозом погоды, логика давно закончилась. С понедельника похолодание, дожди-гривна ослабнет, как моему тёзке голову напечёт - ждите укрепления.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:13
Freemans написав:
не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
23-24 предел
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Alex6
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:14
Alex6 написав: yuri_m написав:
Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов
Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.
самый очевидный выход - продолжать наращивать пирамиду ОВГЗ, и это можно делать годами.
А как обслуживать проценты? Если даже текущий бюджет не исполняется? То что гетьманцовы разделили шкуру неубитых фопов и куркулей это вовсе незначит что так он и будет.
Востаннє редагувалось Moneta
в П'ят 13 вер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:14
yuri_m написав: ЛАД написав:
yuri_m
Вы слегка забываете о возврате долгов.
Я-то как раз о них очень хорошо помню! В этом году отдали по внешним долгам валюту в эквиваленте 150 млрд.грн. То есть НБУ выпустил на эту сумму ОВГЗ, продал их нерезидентам, на вырученную гривну скупил доллары, и потом их отправил кредиторам за границу. Вот только денег в сумме 150 млрд.грн. для выкупа обратно ОВГЗ у НБУ просто нет! Не верите? Тогда внимательно следите за руками:
1. НБУ каждый день с 10 до 16 часов в течение августа выходил на рынок и покупал дежурные 20 миллионов долларов, т.е. грубо говоря на 500 миллионов грн.
2. под эти 500 млн. грн. были выпущены ОВГЗ и проданы нерезидентам
3. полученные от продажи ОВГЗ деньги в сумме 500 млн. грн. к вечеру снова возвращались на баланс в НБУ
4. на следующий день вся эта цепочка повторялась снова
Итого НБУ весь август крутил реальной суммой в размере 500 млн.грн., но выпустив под нее ОВГЗ и получив денег от нерезидентов в сумме 11 млрд.грн. Еще раз: при наличии физически только 500 млн.грн. было взято в долг 11 млрд.грн.! Т.е. кассовый разрыв только за август составил 11-0.5=10.5 млрд.грн. А всего по такой схеме было привлечено с начала 2019 года 174 млрд.грн. Часть этой суммы уже погашена, часть перекрыта новыми займами, но один хрен в сухом остатке получается недостача в 150 млрд.грн. Если весь год займы под ОВГЗ брались по описанной выше схеме, то это и есть реальная дыра в балансе НБУ. Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов
Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.
Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может. Поэтому дзля погашения гривневых ОВГЗ - будет во всю использоваться эмиссия. Вопрос только в том: когда нерезы захотят из них выйти не перекладываясь в новые.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 13 вер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:14
первые холода и ракета у 27-28 увы.
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