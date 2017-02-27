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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20702071207220732074>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 351
вище 25.65
47%
164
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:15

  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.


23-24 предел

Рынок земли придет - порядок наведет, предел любой пробьет
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 13 вер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:15

  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.

23-24 предел

уровни сопротивления
23.5 (если текущие темпы падения сохранятся - 2-3 недели)
22 (такими темпами - начало ноября)
19
16
Востаннє редагувалось ЧИА в П'ят 13 вер, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
и это пройдет
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:16

  Moneta написав:
  Alex6 написав:
  yuri_m написав:Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов

Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.


самый очевидный выход - продолжать наращивать пирамиду ОВГЗ, и это можно делать годами.


А как обслуживать проценты? Если даже текущий бюджет не исполняется?



обслуживать новыми займами

а бюджет вообще не обязан исполнятся, будет секвестр явочным порядком
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:ля всех этих выплат

надрукує.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:18

  ЧИА написав:
  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.

23-24 предел

уровни сопротивления
23.5
22
19
16


при изменении глобальных параметров тех анализ перестает работать
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:18

  Freemans написав:Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.

А что такого случилось с египетским фунтом? После скачка с 9 к доллару до 18 к доллару (100% девал) откат к 16.5 к доллару (всего-то 9-10% откат). Что тут такого феноменального, что его многие в пример ставят?
С таким же успехом можно в пример турецкую лиру поставить - там откат после девала по-более получился (в %).
История всех этих валют как раз таки показывает одно и то же - "в дураках" остались в первую очередь те, кто не вошел в доллар перед "кратным" девалом. А купить на пике и спустя год иметь на 10% меньше это уже мелочь....
anton85
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:19

  airmax78 написав:
  yuri_m написав:
  ЛАД написав:yuri_m
Вы слегка забываете о возврате долгов.

Я-то как раз о них очень хорошо помню! В этом году отдали по внешним долгам валюту в эквиваленте 150 млрд.грн. То есть НБУ выпустил на эту сумму ОВГЗ, продал их нерезидентам, на вырученную гривну скупил доллары, и потом их отправил кредиторам за границу. Вот только денег в сумме 150 млрд.грн. для выкупа обратно ОВГЗ у НБУ просто нет! Не верите? Тогда внимательно следите за руками:
1. НБУ каждый день с 10 до 16 часов в течение августа выходил на рынок и покупал дежурные 20 миллионов долларов, т.е. грубо говоря на 500 миллионов грн.
2. под эти 500 млн. грн. были выпущены ОВГЗ и проданы нерезидентам
3. полученные от продажи ОВГЗ деньги в сумме 500 млн. грн. к вечеру снова возвращались на баланс в НБУ
4. на следующий день вся эта цепочка повторялась снова

Итого НБУ весь август крутил реальной суммой в размере 500 млн.грн., но выпустив под нее ОВГЗ и получив денег от нерезидентов в сумме 11 млрд.грн. Еще раз: при наличии физически только 500 млн.грн. было взято в долг 11 млрд.грн.! Т.е. кассовый разрыв только за август составил 11-0.5=10.5 млрд.грн. А всего по такой схеме было привлечено с начала 2019 года 174 млрд.грн. Часть этой суммы уже погашена, часть перекрыта новыми займами, но один хрен в сухом остатке получается недостача в 150 млрд.грн. Если весь год займы под ОВГЗ брались по описанной выше схеме, то это и есть реальная дыра в балансе НБУ. Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой:
1. напечатать гривну
2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов

Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.

Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может. Поэтому дзля погашения гривневых ОВГЗ - будет во всю использоваться эмиссия. Вопрос только в том: когда нерезы захотят из них выйти не перекладываясь в новые.


Эмиссии со станка тоже быть не может. Есть бюджет, есть дефицит, есть планирование и пределы. Это все не так просто, мы ведь не Венесуела, вся статистика на виду... Эмиссия происходит сейчас, допечатывают массу под зашедшие доллары, а аукнется это потом, когда нерезы встанут в очередь за $. А если и потом будут допечатывать то действительно привет Венесуела.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:22

  ЧИА написав:
  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.

23-24 предел

уровни сопротивления
23.5 (если текущие темпы падения сохранятся - 2-3 недели)
22 (такими темпами - начало ноября)
19
16


Зображення
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  anton85 написав:История всех этих валют как раз таки показывает одно и то же - "в дураках" остались в первую очередь те, кто не вошел в доллар перед "кратным" девалом.

судя по косвенным признакам, кратный девал намечается в 2021
так что тут проблема выбора буриданового осла - ждать 2 года или таки зарабатывать на гривнересурсах
и это пройдет
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:22

  yuri_m написав:
  Яша написав:yuri_m а денежная база не подскажете на сколько увеличилась ?

Это надо смотреть на сайте НБУ. С этим шахером-махером через ОВГЗ с денежной базой может быть что угодно - и рост, и падение. Смотря как перераспределяли эти платежи между НБУ и Минфином. По бумагам может всё выглядеть гуд, а реально быть полная задница! На руках у нерезидентов по сути необеспеченных ОВГЗ на 150 млрд.грн.

Ну вот под выкуп этих фантиков и запустят количественное смягчение.

А что будут инвесторы с миллиардами свеженарезанной гривны на руках, это уже иной вопрос.
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