Freemans написав:Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой. И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.
А что такого случилось с египетским фунтом? После скачка с 9 к доллару до 18 к доллару (100% девал) откат к 16.5 к доллару (всего-то 9-10% откат). Что тут такого феноменального, что его многие в пример ставят? С таким же успехом можно в пример турецкую лиру поставить - там откат после девала по-более получился (в %). История всех этих валют как раз таки показывает одно и то же - "в дураках" остались в первую очередь те, кто не вошел в доллар перед "кратным" девалом. А купить на пике и спустя год иметь на 10% меньше это уже мелочь....
ЛАД написав:yuri_m Вы слегка забываете о возврате долгов.
Я-то как раз о них очень хорошо помню! В этом году отдали по внешним долгам валюту в эквиваленте 150 млрд.грн. То есть НБУ выпустил на эту сумму ОВГЗ, продал их нерезидентам, на вырученную гривну скупил доллары, и потом их отправил кредиторам за границу. Вот только денег в сумме 150 млрд.грн. для выкупа обратно ОВГЗ у НБУ просто нет! Не верите? Тогда внимательно следите за руками: 1. НБУ каждый день с 10 до 16 часов в течение августа выходил на рынок и покупал дежурные 20 миллионов долларов, т.е. грубо говоря на 500 миллионов грн. 2. под эти 500 млн. грн. были выпущены ОВГЗ и проданы нерезидентам 3. полученные от продажи ОВГЗ деньги в сумме 500 млн. грн. к вечеру снова возвращались на баланс в НБУ 4. на следующий день вся эта цепочка повторялась снова
Итого НБУ весь август крутил реальной суммой в размере 500 млн.грн., но выпустив под нее ОВГЗ и получив денег от нерезидентов в сумме 11 млрд.грн. Еще раз: при наличии физически только 500 млн.грн. было взято в долг 11 млрд.грн.! Т.е. кассовый разрыв только за август составил 11-0.5=10.5 млрд.грн. А всего по такой схеме было привлечено с начала 2019 года 174 млрд.грн. Часть этой суммы уже погашена, часть перекрыта новыми займами, но один хрен в сухом остатке получается недостача в 150 млрд.грн. Если весь год займы под ОВГЗ брались по описанной выше схеме, то это и есть реальная дыра в балансе НБУ. Где брать эти 150 млрд.грн. для погашения ОВГЗ? Ответ простой: 1. напечатать гривну 2. поднять повыше курс, чтобы продать валюту из ЗВР или из новых долларовых кредитов
Как видим, оба этих варианта подразумевают рост курса. Хотя есть еще и третий вариант - дефолт. Тогда ничего выплачивать не придется. Но тогда и курс сам собой станет 100 или выше.
Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может. Поэтому дзля погашения гривневых ОВГЗ - будет во всю использоваться эмиссия. Вопрос только в том: когда нерезы захотят из них выйти не перекладываясь в новые.
Эмиссии со станка тоже быть не может. Есть бюджет, есть дефицит, есть планирование и пределы. Это все не так просто, мы ведь не Венесуела, вся статистика на виду... Эмиссия происходит сейчас, допечатывают массу под зашедшие доллары, а аукнется это потом, когда нерезы встанут в очередь за $. А если и потом будут допечатывать то действительно привет Венесуела.
Яша написав:yuri_m а денежная база не подскажете на сколько увеличилась ?
Это надо смотреть на сайте НБУ. С этим шахером-махером через ОВГЗ с денежной базой может быть что угодно - и рост, и падение. Смотря как перераспределяли эти платежи между НБУ и Минфином. По бумагам может всё выглядеть гуд, а реально быть полная задница! На руках у нерезидентов по сути необеспеченных ОВГЗ на 150 млрд.грн.
Ну вот под выкуп этих фантиков и запустят количественное смягчение.
А что будут инвесторы с миллиардами свеженарезанной гривны на руках, это уже иной вопрос.