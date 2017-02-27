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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25
Moneta написав:
Эмиссии со станка тоже быть не может. Есть бюджет, есть дефицит, есть планирование и пределы. Это все не так просто, мы ведь не Венесуела, вся статистика на виду...
Просто эмиссии со станка наверняка не будет.
А вот с бюджетом можно мухлевать. Например в декабре собраться в бюджет все платежи, желательно с авансом января.
А траты бюджета - придержать. И выполнить декабрьские платежи в январе.
Таким образом протащить дефицит в следующий год, например. А потом повторить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:29
ЛАД написав: Petro2004 написав:
......
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.
Це не так.
Ви помиляєтесь.
Ок. Нехай так. Розумні знають що він стоїть 1000 $ по курсу 25, так і заплатять.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:31
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.09.2019...............2468,9505
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Стартовали на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу же устремившись вниз, до 10-55 опустились еще на 5 копеек. После короткой паузы отскочили на копейку, а с 11-45 начали весьма бодрый подъем. Сейчас уже вернулись к уровням вчерашнего закрытия.
НБУ вчера выкупил почти 60 млн.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.09.2019
Усього, млн дол. США 418.1
Обороты вернулись к нормальным.
airmax78 написав:
Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может. Поэтому дзля погашения гривневых ОВГЗ - будет во всю использоваться эмиссия. Вопрос только в том: когда нерезы захотят из них выйти не перекладываясь в новые.
Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента.
Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе.
Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:32
Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!
Вспомнил, инструмент есть: дефолт.
Т.е. устроить девальвацию гривны они могут только с помощью дефолта и не каким иным образом (ведь курс гривны не удерживает от падения НБУ).
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 13 вер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34
ЧИА написав: anton85 написав:
История всех этих валют как раз таки показывает одно и то же - "в дураках" остались в первую очередь те, кто не вошел в доллар перед "кратным" девалом.
судя по косвенным признакам, кратный девал намечается в 2021
так что тут проблема выбора буриданового осла - ждать 2 года или таки зарабатывать на гривнересурсах
По косвенным признакам намечается в 2021, но может произойти и в конце 2019, и в 2020, а может и в 2022-ом.
Ясновидцев как доказано наукой не существует.
Так что сидеть в гривнах и трястись, а не завтра ли день обвала - то ещё удовольствие.
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36
Yuri_61 написав:
Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!
Вспомнил, инструмент есть: дефолт.
Еще есть станок, то же хороший инструмент.
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:37
ЧИА написав: Alex6 написав: Freemans написав:
не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
23-24 предел
уровни сопротивления
23.5 (если текущие темпы падения сохранятся - 2-3 недели)
22 (такими темпами - начало ноября)
19
16
Бохатеем наглазах.
Кстати отрицательное сальдо торгового баланса по результатам - на уровнях "нулевых" 8.6% от ВВП
. По результатам 2013 года было 8.5% и только ленивый тогда не кричал про неадекватность курса "павосэм". Спасает пока фин.счёт и то что НБу контролирует эмиссию (денежная база год к году 3.5%)
Но при текущем курсе египетская картоха уверенно обживёт наши магазины.
И не надо говорить про разные лебирторианские теории мол торговый баланс не важен. Трамп вон зело с этим не согласен
Да и походу не только он.
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lrs7719
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:49
lrs7719 написав:
И не надо говорить про разные лебирторианские теории мол торговый баланс не важен. Трамп вон зело с этим не согласен
Да и походу не только он.
1 Якщо ринок покинули приблизно 3 млн виробників(гастарбайтери)
2 При цьому на ринок прийшли гроші від тих хто поїхав заробляти на чужину
3 То як можна збалансувати попит пропозиція?
Попит підкріплений грошима заробітчан-є , пропозиція внаслідок зменшення кількості працюючих-відстає..
От і заміщуємо відсутність виробництва-імпортом
4 При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:50
Oleg_Sa написав: Yuri_61 написав:
Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!
Вспомнил, инструмент есть: дефолт.
Еще есть станок, то же хороший инструмент.
Він вже працює, бо якщо хто не знає то ОВДЗ і є прихована єміссія, через місяць що просто так купюра в 1000 грн. з'явиться?
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