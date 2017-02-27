Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:32

Пришла сейчас мысль в голову:

а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!

Её физически не может уже быть в принципе!

Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.

Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!

Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!



Вспомнил, инструмент есть: дефолт.

Т.е. устроить девальвацию гривны они могут только с помощью дефолта и не каким иным образом (ведь курс гривны не удерживает от падения НБУ).