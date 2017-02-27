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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2071207220732074>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 351
вище 25.65
47%
164
25.55 - 25.6499
9%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
25%
88
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:25

  Moneta написав:Эмиссии со станка тоже быть не может. Есть бюджет, есть дефицит, есть планирование и пределы. Это все не так просто, мы ведь не Венесуела, вся статистика на виду...

Просто эмиссии со станка наверняка не будет.

А вот с бюджетом можно мухлевать. Например в декабре собраться в бюджет все платежи, желательно с авансом января.
А траты бюджета - придержать. И выполнить декабрьские платежи в январе.

Таким образом протащить дефицит в следующий год, например. А потом повторить
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:29

  ЛАД написав:
  Petro2004 написав:......
Єрунду не розказуйте. Якщо мобільник в розніцу стоїть 1000 $, то це і є його ціна що в США, що в Азії, що в Україні.

Це не так.
Ви помиляєтесь.

Ок. Нехай так. Розумні знають що він стоїть 1000 $ по курсу 25, так і заплатять.
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.09.2019...............2468,9505
Гривна укрепилась на 14 копеек.
Стартовали на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу же устремившись вниз, до 10-55 опустились еще на 5 копеек. После короткой паузы отскочили на копейку, а с 11-45 начали весьма бодрый подъем. Сейчас уже вернулись к уровням вчерашнего закрытия.
НБУ вчера выкупил почти 60 млн.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.09.2019
Усього, млн дол. США 418.1
Обороты вернулись к нормальным.

  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может. Поэтому дзля погашения гривневых ОВГЗ - будет во всю использоваться эмиссия. Вопрос только в том: когда нерезы захотят из них выйти не перекладываясь в новые.

Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента.
Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе.
Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!

Вспомнил, инструмент есть: дефолт.
Т.е. устроить девальвацию гривны они могут только с помощью дефолта и не каким иным образом (ведь курс гривны не удерживает от падения НБУ).
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 13 вер, 2019 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:34

  ЧИА написав:
  anton85 написав:История всех этих валют как раз таки показывает одно и то же - "в дураках" остались в первую очередь те, кто не вошел в доллар перед "кратным" девалом.

судя по косвенным признакам, кратный девал намечается в 2021
так что тут проблема выбора буриданового осла - ждать 2 года или таки зарабатывать на гривнересурсах


По косвенным признакам намечается в 2021, но может произойти и в конце 2019, и в 2020, а может и в 2022-ом.
Ясновидцев как доказано наукой не существует.
Так что сидеть в гривнах и трястись, а не завтра ли день обвала - то ещё удовольствие.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:36

  Yuri_61 написав:Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!

Вспомнил, инструмент есть: дефолт.

Еще есть станок, то же хороший инструмент.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:37

  ЧИА написав:
  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.

23-24 предел

уровни сопротивления
23.5 (если текущие темпы падения сохранятся - 2-3 недели)
22 (такими темпами - начало ноября)
19
16


Бохатеем наглазах.
Кстати отрицательное сальдо торгового баланса по результатам - на уровнях "нулевых" 8.6% от ВВП :D. По результатам 2013 года было 8.5% и только ленивый тогда не кричал про неадекватность курса "павосэм". Спасает пока фин.счёт и то что НБу контролирует эмиссию (денежная база год к году 3.5%) :wink: Но при текущем курсе египетская картоха уверенно обживёт наши магазины.
И не надо говорить про разные лебирторианские теории мол торговый баланс не важен. Трамп вон зело с этим не согласен :) Да и походу не только он.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:49

  Alex6 написав:при изменении глобальных параметров тех анализ перестает работать

типу => не читав, але засуджую :mrgreen: ТА - це не тільки рівні підтримки/супротиву, аналізується багато факторів, ... по поводу малої надії на рівень 24,7 (на який багато хто мав надії), я вчора написав, висновки були на основі: прайс-екшн + фібо рівні + 2а індикатори :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:49

  lrs7719 написав:И не надо говорить про разные лебирторианские теории мол торговый баланс не важен. Трамп вон зело с этим не согласен :) Да и походу не только он.
1 Якщо ринок покинули приблизно 3 млн виробників(гастарбайтери)
2 При цьому на ринок прийшли гроші від тих хто поїхав заробляти на чужину
3 То як можна збалансувати попит пропозиція?
Попит підкріплений грошима заробітчан-є , пропозиція внаслідок зменшення кількості працюючих-відстає..
От і заміщуємо відсутність виробництва-імпортом
4 При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:50

  Oleg_Sa написав:
  Yuri_61 написав:Пришла сейчас мысль в голову:
а не надо боятся следующего девальвации, ибо её уже не будет!
Её физически не может уже быть в принципе!
Ведь НБУ отказался от фиксированного курса валют.
Даже если бы в НБУ захотели девальвировать гривну, они этого не смогут сделать!
Нет для этого у него инструментов (для девальвации гривны)!

Вспомнил, инструмент есть: дефолт.

Еще есть станок, то же хороший инструмент.


Він вже працює, бо якщо хто не знає то ОВДЗ і є прихована єміссія, через місяць що просто так купюра в 1000 грн. з'явиться?
sinus
 
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