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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 353
вище 25.65
46%
164
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
89
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:51

  antey1969 написав:
  Alex6 написав:
  Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.


23-24 предел

Рынок земли придет - порядок наведет, предел любой пробьет

Вы думаете сельский народ настолько необразован, что захочет за свои паи гривну брать?
По крайней мере я таких еще не встречал. Теперь всем подавай доллар/евро и не важно, что многие их в руках никогда не держали. Да, официально расчет будет типа в гривне, ну как с недвигой, а по факту подавляющее большинство возьмет твердую. Гривна понадобится разве что для уплаты налогов, если такие будут, услуг нотариуса, оценщика и т.д. Хотя и в этом случае, официальную сумму сделки будут стараться занижать.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:52

Странно, нерезы к позавчерашним 1,5 млрд, вчера еще на 0,4 млрд докупили ОВГЗ, но только гривневые.
Итого на сегодня новый рекорд у нерезов 88 млрд.

А физики докупили (ожидаемо) долларовых ОВГЗ на 300 млн, итого на сегодня портфель 9,9 млрд.

Почти весь выпуск долларовых ОВГЗ купили банки.

Зображення


Что касается курса, он ожидаемо подскочил по двум причинам.
Во-первых сегодня пятница,конец недели.
Во-вторых НБУ вчера купил 60 млн,и вероятно сегодня с утра напугал продавцов большими бидами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45615 ... nu-bankiry
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не что иное как операция по вытрусу валюты из лохов сейчас бегущих ее в панике сдавать. Потом откупить будет проблематично, в кассах "программа висит", у менял наценка плюс 1-2 грн.
Гривна не что иное как фантики финансовой пирамиды занимающей под конские проценты.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:07

  airmax78 написав:
  Freemans написав:Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.

Когда начинаются такие разговоры: 100% что кардинальный разворот уже вот-вот, за углом.

В Египте вот уже 3 года никак развернуться не могут.
Freemans
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:26

  Freemans написав:В Египте вот уже 3 года никак развернуться не могут.


А что у Украины общего с Египтом, окромя картошки которую он поставляет?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:28

  zzzzzz написав:весь выпуск долларовых ОВГЗ купили банки.


Об этом Минфин и сообщил.
Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, після майже 2-місячної перерви Мінфін здійснив розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, з терміном обігу 1,5 та 2 роки за ставками 5,25% та 5,5% відповідно, значно понизивши попередні ставки дохідності.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая красота - Киев 24,75,
Не зря писали, олени толпами сдают бакс - сами толпами загоняли до нереальных высот, толпами и опускают - все сами , все сами - надо же, какие умные животные ..
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:33

  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.


Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:40

  lrs7719 написав:
  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.


Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.

Или "временный мораторий" на погашение :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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