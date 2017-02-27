Freemans написав:не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.
23-24 предел
Рынок земли придет - порядок наведет, предел любой пробьет
Вы думаете сельский народ настолько необразован, что захочет за свои паи гривну брать? По крайней мере я таких еще не встречал. Теперь всем подавай доллар/евро и не важно, что многие их в руках никогда не держали. Да, официально расчет будет типа в гривне, ну как с недвигой, а по факту подавляющее большинство возьмет твердую. Гривна понадобится разве что для уплаты налогов, если такие будут, услуг нотариуса, оценщика и т.д. Хотя и в этом случае, официальную сумму сделки будут стараться занижать.
В случае свободной продажи земли возможно существенное укрепление курса гривны. «Есть вариант ревальвации до 20 грн/$, например, при условии быстрого открытия рынка земли за гривну, а это совершенно недооцененный сейчас рынок. Если можно будет покупать ее только за гривну, то весь отложенный спрос придет, и будет меняться валюта на гривну. Тогда НБУ придется серьезно бороться с ревальвацией», – говорит президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров. https://news.finance.ua/ru/news/-/45615 ... nu-bankiry
Не что иное как операция по вытрусу валюты из лохов сейчас бегущих ее в панике сдавать. Потом откупить будет проблематично, в кассах "программа висит", у менял наценка плюс 1-2 грн. Гривна не что иное как фантики финансовой пирамиды занимающей под конские проценты.
Freemans написав:Проблема сейчас в том, что объективно не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой. И конечно, история курса египетского фунта не выходит из головы. Многие могут остаться в дураках, даже те кто покупал на уровнях 24-25.
Когда начинаются такие разговоры: 100% что кардинальный разворот уже вот-вот, за углом.
В Египте вот уже 3 года никак развернуться не могут.
zzzzzz написав:весь выпуск долларовых ОВГЗ купили банки.
Об этом Минфин и сообщил. Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, після майже 2-місячної перерви Мінфін здійснив розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, з терміном обігу 1,5 та 2 роки за ставками 5,25% та 5,5% відповідно, значно понизивши попередні ставки дохідності.