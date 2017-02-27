Додано: П'ят 13 вер, 2019 11:51

antey1969 написав: Alex6 написав: Freemans написав: не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой. не видно предела уровня укрепления гривни. А многие факторы, в частности которые ретранслирует Z, говорят о том, что потенциал укрепления ещё достаточно большой.



23-24 предел 23-24 предел

Рынок земли придет - порядок наведет, предел любой пробьет Рынок земли придет - порядок наведет, предел любой пробьет

Вы думаете сельский народ настолько необразован, что захочет за свои паи гривну брать?По крайней мере я таких еще не встречал. Теперь всем подавай доллар/евро и не важно, что многие их в руках никогда не держали. Да, официально расчет будет типа в гривне, ну как с недвигой, а по факту подавляющее большинство возьмет твердую. Гривна понадобится разве что для уплаты налогов, если такие будут, услуг нотариуса, оценщика и т.д. Хотя и в этом случае, официальную сумму сделки будут стараться занижать.