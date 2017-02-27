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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:49
zzzzzz написав:
Почти весь выпуск долларовых ОВГЗ купили банки.
Это естественно.
Долларовые ОВГЗ - чуть ли не единственный серьезный доходный актив, в который могут входить банки. Кредитовать в валюте запрещено почти полностью, а пассивы народ несет. Банки еще помнят, сколько конкурентов убила короткая валютная позиция.
Эти облигации стоило бы выпускать даже без необходимости кредитоваться, только для поддержания банков.
zzzzzz написав:
Что касается курса, он ожидаемо подскочил по двум причинам.
В упор не вижу подскока
Котировки болтаются на уровне вчерашнего закрытия с чуть более широким спредом. Средневзвешенный упал.
Пятница давно перестала быть поводом для массовой скупки валюты.
Провокация со стороны НБУ весьма вероятна.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:52
Yuri_61 написав:
Пришла сейчас мысль в голову:
Ей можно только посочувствовать , при таком многообразии светлых голов , её угораздило прийти именно в вашу!
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:17
Вкладчик1234 написав:
Просто эмиссии со станка наверняка не будет.
Никогда не говори никогда.
А вот с бюджетом можно мухлевать. Например в декабре собраться в бюджет все платежи, желательно с авансом января.
А траты бюджета - придержать. И выполнить декабрьские платежи в январе.
Таким образом протащить дефицит в следующий год, например. А потом повторить
Ну да.
И какой будет дефицит на следующий год? А через год?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18
Вкладчик1234 написав: lrs7719 написав: airmax78 написав:
Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.
Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.
Или "временный мораторий" на погашение
как условие конверсии - почему бы нет? Выплата купона - в конце срока. А нет - ну сорри.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:19
Сибарит написав:
............
Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента.
Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе.
Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.
Страшного пока
, действительно, ничего.
Но в РФ в 1998 облигации тоже были "размазаны".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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