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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 353
вище 25.65
46%
164
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
89
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Почти весь выпуск долларовых ОВГЗ купили банки.

Это естественно.
Долларовые ОВГЗ - чуть ли не единственный серьезный доходный актив, в который могут входить банки. Кредитовать в валюте запрещено почти полностью, а пассивы народ несет. Банки еще помнят, сколько конкурентов убила короткая валютная позиция.
Эти облигации стоило бы выпускать даже без необходимости кредитоваться, только для поддержания банков.
  zzzzzz написав:Что касается курса, он ожидаемо подскочил по двум причинам.

В упор не вижу подскока :)
Котировки болтаются на уровне вчерашнего закрытия с чуть более широким спредом. Средневзвешенный упал.
Пятница давно перестала быть поводом для массовой скупки валюты.
Провокация со стороны НБУ весьма вероятна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Пришла сейчас мысль в голову:
Ей можно только посочувствовать , при таком многообразии светлых голов , её угораздило прийти именно в вашу!
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:17

  Вкладчик1234 написав:
Просто эмиссии со станка наверняка не будет.

Никогда не говори никогда. :)

А вот с бюджетом можно мухлевать. Например в декабре собраться в бюджет все платежи, желательно с авансом января.
А траты бюджета - придержать. И выполнить декабрьские платежи в январе.

Таким образом протащить дефицит в следующий год, например. А потом повторить

Ну да.
И какой будет дефицит на следующий год? А через год? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18

  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:
  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.


Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.

Или "временный мораторий" на погашение :)


как условие конверсии - почему бы нет? Выплата купона - в конце срока. А нет - ну сорри.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:19

  Сибарит написав:............
Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента.
Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе.
Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.

Страшного пока, действительно, ничего.
Но в РФ в 1998 облигации тоже были "размазаны".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:25

  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:.....
Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.

Или "временный мораторий" на погашение :)

Как в Союзе - лет на 30. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:27

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