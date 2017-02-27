Сибарит написав:............ Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента. Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе. Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.
Страшного пока, действительно, ничего. Но в РФ в 1998 облигации тоже были "размазаны".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
"Сейчас идут массовые обыски санкционированы судом по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии идут обыски дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, которые принимали участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств"
Госбюро расследований проводит обыски в дежконцерні Укроборонпром и на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав.
Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram. Он отметил, что все следственные действия санкционированы и проходят в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками НБУ в 2016 году.
Бросьте Вы о Зекономике. За період січень-серпень (8 місяців) 2019 року" 5 месяцев работала "Поэкономика", да и потом и в НБУ, и в правительстве работали назначенные им люди. Так что вопрос не в Зе, и не в По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Бросьте Вы о Зекономике. За період січень-серпень (8 місяців) 2019 року" 5 месяцев работала "Поэкономика", да и потом и в НБУ, и в правительстве работали назначенные им люди. Так что вопрос не в Зе, и не в По.
Да это была просто картинка в тему Кстати, если и там, и там работали назначенные По люди, то почему Зе точно так же своих туда не назначил, чтобы они всю эту байду разрулили? Как-никак с мая уже страной руководит, времени для замен было море. Выходит наращивание пирамиды долга его очень даже устраивает, раз ничего против не делает? И даже значительно ускорил темпы набора.