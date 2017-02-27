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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 354
вище 25.65
46%
164
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:17

  Вкладчик1234 написав:
Просто эмиссии со станка наверняка не будет.

Никогда не говори никогда. :)

А вот с бюджетом можно мухлевать. Например в декабре собраться в бюджет все платежи, желательно с авансом января.
А траты бюджета - придержать. И выполнить декабрьские платежи в январе.

Таким образом протащить дефицит в следующий год, например. А потом повторить

Ну да.
И какой будет дефицит на следующий год? А через год? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:18

  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:
  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.


Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.

Или "временный мораторий" на погашение :)


как условие конверсии - почему бы нет? Выплата купона - в конце срока. А нет - ну сорри.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:19

  Сибарит написав:............
Совершенно верно, в этом и преимущество гривневого инструмента.
Страшного в этом ничего нет. Для оценки масштабов влияния такой эмиссии (не для определения курса) стоит сравнить объем ОВГЗ хотя бы с монетарной базой, не говоря уже о денежной массе.
Сроки окончательного выхода весьма размазаны разнообразием облигаций, ударной волны быть не должно.

Страшного пока, действительно, ничего.
Но в РФ в 1998 облигации тоже были "размазаны".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:25

  Вкладчик1234 написав:
  lrs7719 написав:.....
Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.

Или "временный мораторий" на погашение :)

Как в Союзе - лет на 30. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:27

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yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Столько резвое укрепление гривны в последние дни удивительным образом совпало с обысками У Порошенко, Гонтаревой, национализированном Привате, УкрОборонПроме.

У ПриватБанку проходять обшуки

Як стало відомо НВ Бізнес, Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку. Цю інформацію підтвердили в прес-службі банку.


Портнов заявляє про проведення обшуків у банку Порошенка

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявляє про проведення обшуків у Міжнародному інвестиційному банку, що належить колишньому Президенту України Петру Порошенку.


Дома у Гонтаревой идут обыски

"Сейчас идут массовые обыски санкционированы судом по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии идут обыски дома у Гонтаревой, в Укроборонпроме и структурах, которые принимали участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств"


Порошенко приготовиться: ГБР после Гонтаревой нагрянуло с обысками в Укроборонпром
Обыски проходят в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками НБУ

Госбюро расследований проводит обыски в дежконцерні Укроборонпром и на предприятиях-экспортерах, которые входят в его состав.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram. Он отметил, что все следственные действия санкционированы и проходят в рамках дела о злоупотреблении служебным положением чиновниками НБУ в 2016 году.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:29

  lrs7719 написав:
  airmax78 написав:Дефолта по гривневым ОВГЗ быть не может.


Зачем такое грубое слово "дефолт"? Конверсия... На 10-15 лет. В 1998-2000 годах проходили. Если не ошибаюсь - КОВДП и ПОВДП.


Тонко придумали. Примем к сведению.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:38

  yuri_m написав:Зображення

Бросьте Вы о Зекономике.
За період січень-серпень (8 місяців) 2019 року" 5 месяцев работала "Поэкономика", да и потом и в НБУ, и в правительстве работали назначенные им люди. Так что вопрос не в Зе, и не в По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:46

  ЛАД написав:Бросьте Вы о Зекономике.
За період січень-серпень (8 місяців) 2019 року" 5 месяцев работала "Поэкономика", да и потом и в НБУ, и в правительстве работали назначенные им люди. Так что вопрос не в Зе, и не в По.

Да это была просто картинка в тему :) Кстати, если и там, и там работали назначенные По люди, то почему Зе точно так же своих туда не назначил, чтобы они всю эту байду разрулили? Как-никак с мая уже страной руководит, времени для замен было море. Выходит наращивание пирамиды долга его очень даже устраивает, раз ничего против не делает? И даже значительно ускорил темпы набора.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 13:58

евро пошел вверх. Експерты думали что будет 1.098, но Ельцин говорил что надо ждать ответу от Трама. Если будет ответка от Трампа на снижение ФРС, то 1.2-1.3, а если нет, то 1.08
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 13 вер, 2019 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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