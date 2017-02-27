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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:12
Ох и загон вверх устроили в мае и июне 2019
я через него попал по полной
а сейчас вверх даже не шелохнётся
ну как будто точно знали моё настроение и я влетел
а сейчас гривны лишней нет у меня так и курс они опустили до плинтуса и ниже пробить хотят
как они мою психологию знают черти
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Yuri_61
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:41
Yuri_61 написав:
Ох и загон вверх устроили в мае и июне 2019
я через него попал по полной
а сейчас вверх даже не шелохнётся
ну как будто точно знали моё настроение и я влетел
а сейчас гривны лишней нет у меня так и курс они опустили до плинтуса и ниже пробить хотят
как они мою психологию знают черти
Здравствуйте .
Это очень не сложно .
Возьмите свои доллары ,заверните в фольгу , положите в прохладное и сухое место и забудьте (ЯКОБЫ) о них .
Начните снова отлаживать гривну (ведь она крепка как никогда ) для банковского депозита.
Представляете, : как Вы , наравне со всеми ,будете писать о невероятной удаче вложения в депозит.
Вам будут ставить плюсы , и самое главное , Вы сможете ,например меня упрекнуть в неадекватности .
Я ведь любитель переводить прибыль в доллар.
На Вашем небосклоне взойдет солнце !
Все органы начнут источать страшную силу и Вы просто не будете нуждаться в советах ,этих жалких форумчан .
...( я выпил пива)
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холява
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:41
холява
Надо очень много пива, чтобы написать такой бизнес-план
.
Хотя именно так я и делал в 90-е. Купил сотню баксов, отложил на очень чёрный день, и как-бы забыл о них. И чёрные дни таки да, периодически наступали.
Востаннє редагувалось vlad6603
в П'ят 13 вер, 2019 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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vlad6603
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:43
В обед купил доллары по 25,87 в интернет-банкинге Конкорда. А сейчас глянул - уже по 24,92. Впервые в жизни я попал в яму курса
.
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vlad6603
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 14:47
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............13.09.2019............16.09.2019
дата розрахунку...........12.09.2019............13.09.2019
Долар США..................2483,1184.............2471,0681
После полудня доллар отыграл 2 копейки.
Стартовали на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу же устремившись вниз, до 10-55 опустились еще на 5 копеек. После короткой паузы отскочили на копейку, а с 11-45 начали весьма бодрый подъем. К обеду вернулись к уровням вчерашнего закрытия. После обеда прошел очередной этап повышения, в результате которого прибавили еще 5 копеек, но на итоговом результате это почти не отразилось, ибо росли уже без оборотов.
Сессия получилась весьма динамичной, разброс котировок составил 15 копеек.
Этот день в истории:
2017 - 2607.96 (-36)
2018 - 2812.68 (-341)
2016 - 2642.59
2015 - 2169.86
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Сибарит
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