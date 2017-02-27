Сергей Куюн

6 мин. ·

По ситуации с блокированием импорта дизтоплива в портах



Если вчера отбор проб дизельного топлива неожиданно начался в «Южном», то сегодня энергетическая таможня пришла в порт Одессы. Оформление топлива остановилось и здесь. Одновременно стал еще более очевиден искусственный характер происходящего. Если вчера «подозрения» вдруг возникли к новой «греческой» партии 27 тыс. т, то сегодня таможенники решили проверить партию, которая пришла в Украину еще в мае. И что характерно: половина этой партии уже была растаможена и продана без каких-либо проблем, но теперь они внезапно появились. В личных беседах таможенники многозначительно говорят о том, что пробы будут делать до 15 дней, хотя любой независимый сюрвейер делает анализ на серу 2 часа.



Также таможенники лепят какую-то ересь, меняя «показания» по несколько раз в день. То это указание сверху, то сработка автоматизированной системы рисков, то подозрения к контракту, то указание СБУ… Руководит этой вакханалией начальник поста Энергетической таможни в Одессе Сергей Иванович Пахомов – человек широко известный в узких кругах. Любой поисковик выдает сразу массу всего интересного. Неизвестно, это его личная самодеятельность или с одобрения шефа – Игоря Пиковского, главы «энергетички», который на каждой встрече с трейдерами клянется в приверженности принципам всесторонней помощи бизнесу. В любом случае до получения результатов проб таможня может выпускать товар по временным декларациям, наложив штраф на импортера в случае выявленных проблем. Но нет, все будут стоят.



К чему ведут эти танцы вокруг дивана? Рынок на пике потребления, топливо есть, но некоторые регионы лихорадит из-за задержек с перевозками по жд. «Железка» и та же энерготаможня перебрасывают вину друг на друга, но результат не меняется – вагоны по стране ползают, а не ездят. До последнего времени стабильно грузили только порты, где пока обходятся силами автотранспорта. Но теперь угроза нависла и здесь. Мало того, задержка с таможенным оформлением, сдвинет сроки разгрузки терминала, значит, следующий танкер не сможет слиться, что обернется уже огромными убытками для поставщика на простоях. И вот следующий танкер уже может не прийти, а он очень нужен, учитывая пустую трубу и начало ремонта на Мозырском НПЗ в это воскресенье. Кроме как диверсией это не назовешь.



Ситуация следующая. Летом, когда закрывали трубу с российским ДТ, говорили о необходимости диверсифицировать рынок, в частности за счет увеличения морских поставок. Зависимость от России сменилась зависимостью от Беларуси, только с более высокой ценой и проблемами с жд-перевозками (весь белорусский импорт на колесах). А на Юге какой-то Пахомов берет и просто останавливает работу двух крупнейших нефтеперевалок, ставя знак вопроса над будущим морских поставок как таковых. Надеюсь, выводы, в том числе и кадровые, будут сделаны.



Andriy Gerus

Max Nefyodov



На фото: Пустующий автоналив на терминале в Новоград-Волынском, который еще в августе отгружал по 100 машин дизтоплива в день. 12.09.2019 г.