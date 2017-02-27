Yuri_61 написав:Ох и загон вверх устроили в мае и июне 2019 я через него попал по полной
а сейчас вверх даже не шелохнётся
ну как будто точно знали моё настроение и я влетел а сейчас гривны лишней нет у меня так и курс они опустили до плинтуса и ниже пробить хотят как они мою психологию знают черти
Здравствуйте .
Это очень не сложно . Возьмите свои доллары ,заверните в фольгу , положите в прохладное и сухое место и забудьте (ЯКОБЫ) о них . Начните снова отлаживать гривну (ведь она крепка как никогда ) для банковского депозита. Представляете, : как Вы , наравне со всеми ,будете писать о невероятной удаче вложения в депозит. Вам будут ставить плюсы , и самое главное , Вы сможете ,например меня упрекнуть в неадекватности . Я ведь любитель переводить прибыль в доллар. На Вашем небосклоне взойдет солнце ! Все органы начнут источать страшную силу и Вы просто не будете нуждаться в советах ,этих жалких форумчан .
холява Надо очень много пива, чтобы написать такой бизнес-план . Хотя именно так я и делал в 90-е. Купил сотню баксов, отложил на очень чёрный день, и как-бы забыл о них. И чёрные дни таки да, периодически наступали.
Востаннє редагувалось vlad6603 в П'ят 13 вер, 2019 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............13.09.2019............16.09.2019 дата розрахунку...........12.09.2019............13.09.2019 Долар США..................2483,1184.............2471,0681 После полудня доллар отыграл 2 копейки. Стартовали на 5 копеек ниже вчерашнего закрытия. Практически сразу же устремившись вниз, до 10-55 опустились еще на 5 копеек. После короткой паузы отскочили на копейку, а с 11-45 начали весьма бодрый подъем. К обеду вернулись к уровням вчерашнего закрытия. После обеда прошел очередной этап повышения, в результате которого прибавили еще 5 копеек, но на итоговом результате это почти не отразилось, ибо росли уже без оборотов. Сессия получилась весьма динамичной, разброс котировок составил 15 копеек.
Этот день в истории: 2017 - 2607.96 (-36) 2018 - 2812.68 (-341)
Сергей Куюн 6 мин. · По ситуации с блокированием импорта дизтоплива в портах
Если вчера отбор проб дизельного топлива неожиданно начался в «Южном», то сегодня энергетическая таможня пришла в порт Одессы. Оформление топлива остановилось и здесь. Одновременно стал еще более очевиден искусственный характер происходящего. Если вчера «подозрения» вдруг возникли к новой «греческой» партии 27 тыс. т, то сегодня таможенники решили проверить партию, которая пришла в Украину еще в мае. И что характерно: половина этой партии уже была растаможена и продана без каких-либо проблем, но теперь они внезапно появились. В личных беседах таможенники многозначительно говорят о том, что пробы будут делать до 15 дней, хотя любой независимый сюрвейер делает анализ на серу 2 часа.
Также таможенники лепят какую-то ересь, меняя «показания» по несколько раз в день. То это указание сверху, то сработка автоматизированной системы рисков, то подозрения к контракту, то указание СБУ… Руководит этой вакханалией начальник поста Энергетической таможни в Одессе Сергей Иванович Пахомов – человек широко известный в узких кругах. Любой поисковик выдает сразу массу всего интересного. Неизвестно, это его личная самодеятельность или с одобрения шефа – Игоря Пиковского, главы «энергетички», который на каждой встрече с трейдерами клянется в приверженности принципам всесторонней помощи бизнесу. В любом случае до получения результатов проб таможня может выпускать товар по временным декларациям, наложив штраф на импортера в случае выявленных проблем. Но нет, все будут стоят.
К чему ведут эти танцы вокруг дивана? Рынок на пике потребления, топливо есть, но некоторые регионы лихорадит из-за задержек с перевозками по жд. «Железка» и та же энерготаможня перебрасывают вину друг на друга, но результат не меняется – вагоны по стране ползают, а не ездят. До последнего времени стабильно грузили только порты, где пока обходятся силами автотранспорта. Но теперь угроза нависла и здесь. Мало того, задержка с таможенным оформлением, сдвинет сроки разгрузки терминала, значит, следующий танкер не сможет слиться, что обернется уже огромными убытками для поставщика на простоях. И вот следующий танкер уже может не прийти, а он очень нужен, учитывая пустую трубу и начало ремонта на Мозырском НПЗ в это воскресенье. Кроме как диверсией это не назовешь.
Ситуация следующая. Летом, когда закрывали трубу с российским ДТ, говорили о необходимости диверсифицировать рынок, в частности за счет увеличения морских поставок. Зависимость от России сменилась зависимостью от Беларуси, только с более высокой ценой и проблемами с жд-перевозками (весь белорусский импорт на колесах). А на Юге какой-то Пахомов берет и просто останавливает работу двух крупнейших нефтеперевалок, ставя знак вопроса над будущим морских поставок как таковых. Надеюсь, выводы, в том числе и кадровые, будут сделаны.
Andriy Gerus Max Nefyodov
На фото: Пустующий автоналив на терминале в Новоград-Волынском, который еще в августе отгружал по 100 машин дизтоплива в день. 12.09.2019 г.