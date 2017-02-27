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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2075207620772078>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 354
вище 25.65
46%
164
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:Могли бы в белке намного дешевле купить

Я, конечно, извиняюсь, но что такое "белка"? бЕлка или белОк ? :)
vlad6603
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:38

  vlad6603 написав:
  Surfer написав:Могли бы в белке намного дешевле купить

Я, конечно, извиняюсь, но что такое "белка"? бЕлка или белОк ? :)

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:придуманная вами яма, безусловно тешит самолюбие

Я на днях рассказывал, что после моих покупок долларов цена доллара тут же увеличивается. А сегодня - почему-то нет :). Такая вот локальная ямка получилась.
Я, собственно, не особо гонюсь за рекордными прибылями. Я пенсионер. У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше :). С этими долларами - просто играюсь.
В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох :), превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах :). Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь. Подстраховываюсь для будущего кризиса.
Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме :).
vlad6603
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох и не нравиться мне парни такие замашки, пахнет жареным чувствую очень скоро, коломойша снова нагнетает. Я бы не советовал ловить донышко по гривне, с понедельника может шустро заскочить за 25 и полететь вверх как это было в июне( только уже без откатов назад). Наличка не верит в откат и сжимается, начинает спрос преобладать.

Бывший совладелец считает, что вправе требовать долю в акционерном капитале финучреждения.
Бизнесмен Игорь Коломойский озвучил его видение решения спора вокруг национализации ПриватБанка, назвав три условия. Как сообщает Левый берег, об этом он сказал в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу, 13 сентября.


16:55
Три требования Коломойского: "чтобы все, что на меня наговорили, отовсюду отозвали", "чтобы те, кто это натворил, понесли ответственность", "пускай рассчитаются со мной".

При этом экс-совладелец ПриватБанка говорит, что у него в банке было 2 млрд долларов, и он готов обменять этот капитал на акции Привата.

"Я признаю, что была проведена эмиссия государством на 155 или 160 миллиардов. Отдайте мне на мои 60 из 200 миллиардов акции. И будем вместе сосуществовать", - сказал Коломойский.
nikoslivka2020
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:47

  Мизантрóп написав:
  vlad6603 написав:В обед купил доллары по 25,87 в интернет-банкинге Конкорда. А сейчас глянул - уже по 24,92. Впервые в жизни я попал в яму курса :).

Полнолуние,пятница,13.
Вечер обещает быть интересным


Либо откроет нам тайну происхождения Зеленского ?
Опубликует места хранения серебряных ложек?
Или кто выпишет чек 61 -му на 1мил. доллар...и он от них откажется ?
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:51

холява Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:03

Нацбанк обозначил банкирам новый курсовой коридор – что будет с гривной на следующей неделе
С начала недели регулятор купил на межбанке почти $200 млн

Торги на межбанке в пятницу, 13 сентября, завершились курсовым откатом: к вечеру на фоне спроса со стороны импортеров и ограниченного предложения котировки выросли до 24,80-24,83 грн./$, что на 3 копейки выше уровней вчерашнего закрытия, сообщил UBR.ua директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Впрочем, заверяют финансисты, эти цифры не демонстрируют реальных настроений на валютном рынке. И поясняют: в курсовом откате виноват Нацбанк и нерасторопные импортеры.

«Сегодняшний курсовой минимум зафиксировали на 24,66-24,68 грн./$. Нацбанк дважды выходил с крупными покупками: сначала по 24,74 грн./$, а затем по 24,68 грн./$. Пробовал и уровень 24,65 грн./$, но предложения не было. Совокупно приобрел порядка $100 млн. После чего на рынок вышли импортеры с покупкой валюты, но им потребовалось чуть больше, чем мог предложить рынок, в результате чего котировки выросли», – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По его словам, те уровни, которые пробовал сегодня Нацбанк, свидетельствуют о готовности чиновников снижать курс.
«НБУ дал четкий сигнал рынку – сориентировал его на новый курсовой коридор в диапазоне 24,0-25,0 грн./$», – резюмировал эксперт.
Объем свободной ликвидности вырос на 300 млн грн. и составил 98,2 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,5 млрд грн. и составили 57,5 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 1,2 млрд грн. до 40,7 млрд. грн.
С начала недели Нацбанк за счет покупки валюты на межбанке пополнил свои резервы на $198 млн.
https://ubr.ua/finances/exchange-market/natsbank-oboznachil-bankiram-novyj-kursovoj-koridor-chto-budet-s-hrivnoj-na-sledujushchej-nedele-3886583
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:11

  edvardd написав:
  vladus17 написав:
  edvardd написав:холява
ниже, 0,83-0,89 приблизительно апрель 20го

Согласно вашим прогнозам за прошедшую зиму, так и золото должно было стоить -30% этим летом от зимней цены, а оно вон как вышло, +20%! :mrgreen:

посмотрим на цену, в том же апреле...

Любопытно узнать ,и что же ожидается на Апрель по цене на золото? Запишу :wink:[/quote]


973
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:12

  vlad6603 написав:
  Surfer написав:придуманная вами яма, безусловно тешит самолюбие

Я на днях рассказывал, что после моих покупок долларов цена доллара тут же увеличивается. А сегодня - почему-то нет :). Такая вот локальная ямка получилась.
Я, собственно, не особо гонюсь за рекордными прибылями. Я пенсионер. У меня осталось мало даже простых желаний, а грандиозных устремлений - и того меньше :). С этими долларами - просто играюсь.
В 2012 году по неудачному стечению обстоятельств я истратил весь свой гривневый запас, с которого жил (с процентов, ведь госбюджетная украинская пенсия в 900 грн - не в счёт). В 2013 году у меня окончился долларовый депозит и я, как последний лох :), превратил его в гривневые депозиты. А в 2014 году, как мы все знаем, гривна втрое обесценилась, и я опять остался на бобах :). Личная финансовая катастрофа, даже две подряд.
О долларах эти годы даже и не вспоминал, - с голоду бы не подохнуть. А в этом году отъелся, появились лишние гривны и я покупаю по чуть-чуть доллары. По цене меньше 26. Уже тыщонку набрал за август-сентябрь. Подстраховываюсь для будущего кризиса.
Такая вот автобиография. Иные пишут многотомные мемуары, а моя жизнь вместилась в одно сообщение на форуме :).

Честно признаться ветку стало приятно читать сплошные каминг ауты, пару лет назад все только бравировали как они удачно купили и в нужный момент и на пике слили, просто не люди, а финансовые гении, хотя задним числом все умные. Сейчас для себя выбрал стратегию не продавать не покупать.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:25

НБУ опубликовал результаты интервенций за эту неделю.
Всего было куплено 198 млн. из них 98 было куплено по единому курсу (явный выход) и 100 методом выбора лучшей цены (тайные покупки).
С начала недели покупали приблизительно 20+20+20+60. Т.о. получается, что сегодняшний отскок спровоцировал НБУ, выкупив около 80 млн.
Сибарит
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