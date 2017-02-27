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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2075207620772078

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 354
вище 25.65
46%
164
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
25%
90
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:откроет нам тайну происхождения Зеленского

Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.

Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
vlad6603
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