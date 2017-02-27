Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?