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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:41
холява написав:
откроет нам тайну происхождения Зеленского
Бесконечно много лет поражаюсь, что "великие" украинцы "великой" Украины, выполняя свой гражданский "долг", а также во имя "торжества" демократии, дружно как один идут на выборы очередного президента Украины. А потом оказывается, что "выбран" либо пустышка, либо пиндосовский ставленник, либо же, как в последнем случае, Зелю то ли Игорь Коломойский назначил пре-зиком, то ли ВВПутин поставил.
Сдаётся мне, что лучше было бы в выходной день просто отоспаться.
Ой. Я "политикой" встрял в "валюту". Прошу пардону.
Но возможна ли валюта без политики? Ведь вряд ли же?
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:32
...давайте о прогнозах....Зеля и Потрох и так в шоколаде
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 19:40
Гурман написав:
«Сегодняшний курсовой минимум зафиксировали на 24,66-24,68 грн./$. Нацбанк дважды выходил с крупными покупками: сначала по 24,74 грн./$, а затем по 24,68 грн./$. Пробовал и уровень 24,65 грн./$, но предложения не было. Совокупно приобрел порядка $100 млн
. После чего на рынок вышли импортеры с покупкой валюты, но им потребовалось чуть больше, чем мог предложить рынок, в результате чего котировки выросли», – пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.По его словам, те уровни, которые пробовал сегодня Нацбанк, свидетельствуют о готовности чиновников снижать курс.
НБЦ откупил сегодня в 5 раз больше обычного , чтобы в ушах не сильно свистело от активно укрепляющейся гривны, несмотря на это сегодня все равно прошло значительное укрепление нацвалюты. Тренд на укрепление очевиден.
Сибарит написав:
Долар США..................2483,1184.............2471,0681
Этот день в истории:
2017 - 2607.96 (- ̶3̶6̶ 136
) Сибарит, я понимаю "угроза ревальвации гривны" и все такое , но у вас здесь ошибка !
2018 - 2812.68 (-341)
2016 - 2642.59 (-171)
2015 - 2169.86 (+301)
До уровня 2015 год осталось отыграть всего 3 гривны, меньше чем уже отыграно от максимального уровня 2018 года 3,41 грн всего за какой то год, преодолев также уровни и 16 и 17 годов !
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 20:56
Libo написав: yama написав:
хотел с вами посоветоваться здесь есть работа по местным меркам не плохая, но предлагают зовут в диаспору в Питсбург говорят и без языка пристроят , говорят в диаспоре дефицит украинских парней , и диаспора не хочет рассеиваться и не клеиться у диаспоры с "коренными " американцами. Говорят выбор украинских невест ( с укр корнями )в диаспоре Питсбурга много... Может слетать на разведку ?
Ну конечно слетай, тем более пока на разведку. Посмотришь, познакомишься, всё просчитаешь и прикинешь, а потом закроешь глаза и представишь, что это всё для тебя надолго или даже навсегда ... И то или иное решение придет само. В Америке трудно первые два года, и только когда привыкнешь и узнаешь все житейские нюансы, поймешь как все удобно тут для человека организовано. А вот язык придется осваивать.
С укропскими тьолками как и в Украине. Также предпочитают не просто ебстанок, а еще в придачу и состоявшегося, симпатичного и интересного ... И уже никакого секса на первом свидании. Пуританские нравы. Это Америка, детка!
В Америці важко два перших роки життя... І два останніх роки... А так країна - казка! Хоча мені краще південь Європи або острови Європи, ну може крім Кіпру, бо ніяк не зміг призвичаїтися до їх правостороннього руху і керма з правої сторони...
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